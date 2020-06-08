إصابة وزير في الحكومة الموريتانية بفيروس كورونا

كتب كامل كامل

أعلن اليوم الاثنين في نواكشوط عن إصابة وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني الداه ولد أعمر طالب بفيروس كورونا. وبحسب بوابة افريقيا الإخبارية، أكد مستشار الوزير الإعلامي مولاي ولد أبحيده أن نتائج فحص الوزير كانت إيجابية، بعد أن اشتكى أمس من أعراض خفيفة.

وكان آخر نشاط للوزير أمس الأحد، حيث اجتمع مع بعض معاونيه داخل قاعة الاجتماعات بالوزارة .

وتظهر صورة حصلت عليها ظهور الوزير مع معاونيه خلال الاجتماع دون كمامة، بينما كان بعض الحضور يرتدي كمامة وفضل آخرون ارتداء اللثام التقليدي خلال الجلسة النقاشية التي كانت مخصصة لموضوع مواجهة فيروس كورونا.