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إصابة سكرتير عام مساعد محافظة الغربية بكورونا والمحافظ يأمرها بعزل نفسها

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:52 م
إصابة سكرتير عام مساعد محافظة الغربية بكورونا والمحافظ يأمرها بعزل نفسها نجوى العشيرى سكرتير عام مساعد محافظة الغربية
الغربية - عادل ضرة

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أصيبت نجوى العشيري سكرتير عام مساعد محافظة الغربية الجديد، والتى صدر بشأنها قرار بتولى المنصب ضمن حركة التنقلات التى اعتمدها وزير التنمية المحلية الخميس الماضى، بفيروس كورونا.

وكشف مصدر مسئول بديوان عام المحافظة لـ"اليوم السابع" رفض ذكر اسمه،  أن "العشيري" وصلت لديوان المحافظة يوم السبت الماضي،  لمقابله الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واستلام مهام عملها، وقبل دخولها للديوان، خضعت مع رؤساء المدن والأحياء الجدد لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، للتأكد من سلامتهم وعدم اصابتهم بالفيروس.

وأضاف المصدر المسئول، أن نتائج رؤساء المدن والأحياء جاءت سلبية، بينما جاءت نتيجة عينة السكرتير العام المساعد الجديد إيجابية، وفورا تم إخطار محافظ الغربية.

وأشار المصدر أن المحافظ امر السكرتير العام المساعد بعزلها نفسها فى المنزل، وخضوعها للعلاج وإجراء تحليل العينة الثانية، وعودتها للعمل مرة اخرى بعد التأكد من سلامتها نهائيا من الإصابة بالفيروس.

وحتي الآن لم يصدر بيان رسمي يؤكد إصابة السكرتير العام المساعد لمحافظه الغربية بفيروس كورونا.

 

 

 


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اصابة سكرتير عام مساعد محافظة الغربية بكورونا

اصابة نجوى العشيرى بكورونا

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