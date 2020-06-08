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إصابة السكرتير المساعد لمحافظة مطروح بفيروس كورونا وعزله منزليا

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:41 ص
إصابة السكرتير المساعد لمحافظة مطروح بفيروس كورونا وعزله منزليا اللواء محمد أنيس السكرتير المساعد لمحافظة مطروح
مطروح - حسن مشالى

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أظهرت نتائج التحاليل المعملية إصابة اللواء محمد أنيس، السكرتير المساعد لمحافظة مطروح مساء الأحد، بفيروس كورونا المستجد، وتم تطبيق العزل المنزلى له مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والمتابعة الصحية.

كما تم تطهير وتعقيم مكتبه بديوان عام المحافظة وحصر حوالى 10 من الموظفين والمتعاملين معه وإعطائهم إجازة أسبوعين للعزل، وأفاد اللواء محمد أنيس بأنه التقى هؤلاء الأشخاص خلال اليومين الماضيين.

وكانت بعض الأعراض ظهرت على السكرتير المساعد لمحافظة مطروح وبأخذ مسحة له أثبتت إصابته بفيروس كورونا مع استقرار حالته الصحية وتم عزله بالاستراحة الخاصة.

وأكد مصدر مسئول أن حالة السكرتير العام لا تستدعى عزله بالمستشفى، وفى حالة الحاجة لعزله سيتم نقله إلى مستشفى النجيلة للعزل أو مستشفى العلمين، مشيرا إلى أن حالته العامة مستقرة وسيخضع للعلاج الفترة المقبلة داخل العزل المنزلى.


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