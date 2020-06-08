اليوم السابع
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إزالة 6 مخالفات بناء بالعياط تعدت على أملاك الرى.. صور

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:47 م
إزالة 6 مخالفات بناء بالعياط تعدت على أملاك الرى.. صور إزالة تعديات على أراضى الدولة بالعياط
كتب سيد الخلفاوى

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شنت أجهز محافظة الجيزة حملة مكبرة بالتنسيق مع الشرطة، لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمركز ومدينة العياط، شملت الحملة إزالة عدد من البنايات وتعديات على أملاك الدولة ولاية وزارة الرى بقرية بمها بالعياط .
 
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات بالبناء على أراضى أملاك الرى بحرم ترعة اللشت القبلية، بقرية بمها بالعياط.
 
وتواجد على رأس الحملة ومسئولى مدينة العياط ومديرية الرى بالجيزة وعدد من قوات الأمن بمركز شرطة العياط . وشرطة المرافق بحضور رئيس مباحث العياط المقدم مؤمن فرج.
 
وفى السياق واصلت أجهزة محافظة الجيزة إزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناءِها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم لليوم الثاني علي التوالي  إزاله 15 عقار مخالف بأحياء الهرم وجنوب الجيزة والوراق والطالبية وأبو النمرس وأوسيم وكرداسة فى حملات استمرت على مدار اليوم ، مشيرا إلى أنه تم اصطحاب المخالفين من خلال الأجهزة الأمنية إلى أقسام الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
 
وأوضح محافظ الجيزة أن الأعمال شملت إزالة 4 عقارات مخالفة حتي سطح الأرض تصل أرتفاعاتها  إلي 9  ادور وتصل مساحات البعض منهم إلى 400م تم بناءهم بالمخالفة بمنطقة ترعة الإخلاص بحى الطالبية  و إزالة 3 حالات بناء مخالف تتراوح ارتفاعاتها ما بين 3 إلى 6 أدوار بمنطقة المجزر الألى وبجوار الدائري بحى الهرم .
وأشار محافظ الجيزة إلى إنه تم إزالة 4 عقارات مخالفة تصل ارتفاعاتهم إلى 5 أدوار بمنطقة عاشور أبو خضر بمركز أبو النمرس لافتاً إنه تم إزالة عقار بمنطقة أرض الليبي بحى الوراق وإزاله 2 عقار مخالف بحي جنوب الجيزة وإزاله عقار بطريق الكباش ببشتيل مخالف بأوسيم .
 
 
إزالة تعديات على أراضى الدولة بالعياط (4)
إزالة تعديات على أراضى الدولة بالعياط 

إزالة تعديات على أراضى الدولة بالعياط (5)
إزالة تعديات على أراضى الدولة بالعياط 

إزالة تعديات على أراضى الدولة بالعياط (6)
إزالة تعديات على أراضى الدولة بالعياط 

إزالة تعديات على أراضى الدولة بالعياط (7)
إزالة تعديات على أراضى الدولة بالعياط 

إزالة تعديات على أراضى الدولة بالعياط (8)
إزالة تعديات على أراضى الدولة بالعياط 

إزالة تعديات على أراضى الدولة بالعياط (1)
إزالة تعديات على أراضى الدولة بالعياط 

إزالة تعديات على أراضى الدولة بالعياط (2)
إزالة تعديات على أراضى الدولة بالعياط 

إزالة تعديات على أراضى الدولة بالعياط (3)
إزالة تعديات على أراضى الدولة بالعياط 

 


العياط

إزالة مخالفات

بناء مخالف

الجيزة

اخبار مصر

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