إزالة 34 حالة تعديات وإحالة 12 شخصا للنيابة العسكرية بأسوان

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم إزالة 8 حالات تعدى بحى الصداقة الجديد بمدينة أسوان على أراضى البناء بمساحة 1600 م2 ، بجانب 6 حالات تعدى على أراضى البناء بقريتى الحجز قبلى والكلح شرق بمركز إدفو بمساحة 667 م2، بالإضافة إلى إزالة 20 حالة على أراضى زراعية بقريتى الكفور والسبيل على مساحة فدان و14 سهم ، فضلاً عن ضبط وتحويل 12 من أصحاب التعديات للنيابة العسكرية.

وأشار اللواء أشرف إلى أن إجمالى حالات التعدى التى تم إزالتها منذ بداية فترة الحظر فى 25 مارس الماضى وحتى الآن بلغت 524 حالة على مستوى المحافظة شملت 463 حالة تعدى على أراضى البناء بمساحة 376 ألف و 525 م2 ، بجانب 61 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 204.5 فدان ، مؤكداً على أنه فيما يتعلق بما تم إزالته من تعديات قبل بداية فترة الحظر وصل إلى إزالة 95 حالة تعدى على أراضى بناء بمساحة 43 ألف و 945 م2 ، فى حين تم إزالة 155 حالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 25 فدان وقيراط و3 أسهم .



إزالة التعديات على الأراضى الزراعية (1)



إزالة التعديات على الأراضى الزراعية (2)



إزالة التعديات على الأراضى الزراعية (3)