إزالة تعديات على أراضى زراعية وأملاك دولة بالبحيرة.. صور

البحيرة ناصر جودة

شدد اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (الدلنجات - حوش عيسى- أبو المطامير ) عن إزالة 9 حالات تعدى على مساحة 2,388 م2 عبارة عن:-

إزالة 2 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 1320 متر بنطاق قرية ابوالشقاف بحوش عيسى عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض، إزالة 3 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 919 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض و كافتريا بالصاج بنطاق بأبو المطامير، إزالة أعمدة خرسانية مخالفة بمساحة 149 متر مربع دور أول بقرية المسين بالدلنجات وتم عمل محضر وقف أعمال للمخالف، تم وقف أعمال بناء بقرية الوفائية بالدلنجات و فك 2 شدة خشبية دور أول ودور رابع علوى بقرية المسين .

ووجه المحافظ بإستمرار وتكثيف الحملات لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة و الأراضى الزراعية ومنع البناء المخالف، مهيبا بالمواطنين بعدم إستغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمحاربة إنتشار فيروس كورونا المستجد مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.







