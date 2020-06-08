اليوم السابع
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إحال مسجل خطر للمحاكمة بتهمة سرقة شقة فى مدينة نصر

الإثنين، 08 يونيو 2020 08:34 م
إحال مسجل خطر للمحاكمة بتهمة سرقة شقة فى مدينة نصر سرقة سيارة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة مدينة نصر، بإجالة  مسجل خطر للمحاكمة أمام محكمة الجنح  ، لسرقته شقة سكنية فى مدينة نصر، تحرر محضر بالواقعة، حيث نجحت حملة أمنية لمباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، فى ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، متهم بسرقة أحد المساكن بدائرة القسم، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وأرشد عن المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم. 

 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

 
 
 

 

 
 

 


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