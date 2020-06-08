اليوم السابع
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إحالة عاملين للجنايات بسوهاج لاحرازهما سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:55 م
إحالة عاملين للجنايات بسوهاج لاحرازهما سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص صورة ارشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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أحال المستشار احمد عبد الباقى التونى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج ، المتهمين " "ر.م.ع" 29 سنة عامل و"أ.ع.ب" 36 سنة عامل الى محكمة الجنايات  بعد اتهامهما  بإحراز سلاح نارى وذخيرة  بدون ترخيص بدائرة مركز سوهاج .

 

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج، عن قيام المتهمين بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص بدائرة المركز  وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما  السلاح النارى وعدد من الطلقات بدون ترخيص  وبمواجههما اعترفا  وبعرضه على النيابة أمرت بحبسهما  4 أيام على ذمة التحقيق وتم تجديدها إلى 15 يوما من قبل محكمة الجنح وتمت احالتهما الى محكمة الجنايات.

 

وفى وقت سابق أحال المستشار احمد عبد الباقى التونى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج المتهم "أ.ح.ع" 24 سنة عامل الى محكمة الجنايات  بعد اتهامه بالاتجار فى  الهيروين والأقراص المخدرة  بدائرة مركز طهطا ، وبدأت أحداث الواقعة بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز طهطا  مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين والأقراص المخدرة بدائرة المركز، وترويج بضاعته على الزبائن من الشباب، والمتعاطين وراغبى الشراء وأصحاب الكيف .

 

 

 

وبعد تقنين الإجراءات أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم، وبحوزته عدد من تذاكر الحشيش وشرائط الأقراص المخدرة ترامادول ، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات، وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق  وتم تجديدها الى 15 يوما وتمت إحالته الى محكمة الجنايات.


 


سوهاج

مركز سوهاج

سلاح نارى

الجنايات

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