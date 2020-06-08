اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 10:26 م
خالد صلاح
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أوكرانيا تسجل 463 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 27462

الإثنين، 08 يونيو 2020 10:25 م
أوكرانيا تسجل 463 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 27462 كورونا فى أوكرانيا
أ ش أ

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سجلت أوكرانيا 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالى إلى 27462 حالة.
وذكر نظام مراقبة انتشار وباء الفيروس التاجي - في بيان أصدره اليوم ونقلته وكالة أنباء (أوكرينفورم) الأوكرانية - أنه جرى تسجيل أكبر عدد من الحالات الجديدة في مدينة كييف، مضيفا أن 797 شخصا توفوا حتى الآن بسبب الفيروس التاجي، فيما تعافى 12 ألفا و195 شخصًا، بينما لا يزال 14 ألفا و470 شخصًا مريضًا بفيروس كورونا، و65 ألفا و687 شخصًا مشتبها في إصابته بالفيروس .
وأشار البيان إلى أنه جرى تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس التاجي - في الـ 24 ساعة الماضية - في مدينة كييف (72)، ومنطقة زاكارباتيا (64)، ومنطقة تشيرنيفتسي (52).


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كورونا فى أوكرانيا

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