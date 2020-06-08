أوقاف الإسكندرية تخصص أرقام هواتف للجنة الاشتراك بصكوك الأضاحى

الإسكندرية - أسماء على بدر

أعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، برئاسة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، عن أماكن توزيع صكوك الأضحية بالمحافظة، والتى يتم توزيعها تحت إشراف وزارة الأوقاف المصرية.

وقالت أوقاف الإسكندرية فى بيان لها اليوم، أنه تم إعداد لجان استعدادا لتلقى الأموال الخاصة بالراغبين فى الاشتراك فى صكوك الأضاحى، وعلى رأس هذه اللجان اللجنة الرئيسية بالمديرية برئاسة

1- الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية

م : 0122430123‪1

01000427427‪

2- الشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة

م : 01067521116

01270601272

3- الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة

م : 01010155236‪

كما تم إنشاء لجنة فرعية بكل إدارة فى جميع أنحاء المحافظة والتى تم توزيعها على النحو التالى:

1- شرق عمارات الاوقاف الدور الارضى بجوار مسجد على بن ابى طالب

المسئول : الشيخ حاتم ابو بكر عبد الكريم 01022118947

2- محرم بك طريق السريع اعلى مسجد الرحمن

المسئول : الشيخ عبد الوهاب محمد عبد المطلب دويدار

م : 01030552202

3- العجمى الهانوفيل الرئيسى اعلى مسجد محمد موسى

المسئول : الشيخ محمد حسين ابو زيد

01143600720

4- وسط اعلى مسجد سيدى عبد الرزاق

المسئول: الشيخ ابراهيم رمضان سالم فرج

01024051234

5- المنتزة شارع 45 العصافره قبلى اعلى مسجد الصابرين

المسئول الشيخ محمد عبد العزيز عوض

01222826119

6- العامرية اول عرب العراوه اعلى مسجد النور المحمدى بجوار القسم

المسئول الشيخ عبد الرازق عبد الله عبد الرازق

01223351030

7- غرب شارع الامير لؤلؤ القبارى اعلى مسجد اهل الذكر

المسئول الشيخ ماهر عبد الجواد احمد 01061398025

8- العامرية ثان طريق العاميرية كينج مريوط مربع الورش

المسئول الشيخ احمد ابراهيم احمد عاشور

01000194520

9- برج ا العرب مدينه برج العرب الجديدة اعلى مسجد العنيق

المسئول الشيخ ابراهيم ابراهيم محمد عبد اللطيف

01113233352

10- الجمرك شارع فرنسا اعلى المسجد الارضى زنقه الستات

المسئول الشيخ اشرف محمد على سليمان

01285725840

11- الرمل شارع 45 العصافره قبلى اعلى مسجد الصابرين

المسئول الشيخ عبد السلام رزق عبد السلام

01004345007

بالإضافة إلى المساجد الكبرى بالمحافظة

يذكر أن مشروع صكوك الاضاحى ، والذى تبنته الوزارة منذ سنوات عديدة للتيسير على الناس وإيصال لحوم الاضاحى إلى من يستحقها ، حيث تجوب لجان الوزارة المدن والقرى المصرية لإيصال لحوم الاضاحى إلى مستحقيها ولإيضاح بعض الإشكالات التى تحصل عند بعض الناس نبين مايلى :

- صك الاضحية يكتب فى الوزارة باسم المضحى ونأتى له بالصك مختوم من وزارة الأوقاف باسمه.

- صك الأضحية هو عبارة عن توكيل من المضحى لوزارة الأوقاف بشراء سهم فى الأضحية والذبح عنه.

- صكوك الأضاحى تصل للفئات الأكثر احتياجا والأكثر استحقاقا.

- سعر صك الأضحية ١٨٠٠ جنيه مصرى للصك الواحد

- يستمر التبرع حتى وقفة عرفات

- يتم الذبح داخل مصر من خلال وزارة التموين

- يتم الذبح طبقا للشريعة الإسلامية

- صك الأضحية يصل لمستحقيه بعزة وكرامة

- صك الأضحية تعظيم لثواب الصدقة

- صكوك الأضحية تجسيد لقيم التكافل

- دار الإفتاء أكدت أن الصك نوعٌ من أنواع الوكالة وهى جائزةٌ فى النيابة عن الذابح فى الأضحية.

- يجب على الوكيل وهى الوزارة أن تراعى الشروط الشرعية للأضحية

وقد كان للشعب السكندرى حظ وافر من شراء صكوك الأضحية العام الماضى حيث كانت عائدات مديرية أوقاف الأسكندرية وحدها من الصكوك مايزيد على ١٠ ملايين جنيه وكانت هذه العائدات تمثل مايزيد عن ١٠٪ من عائدات الوزارة والتى بلغت أكثر ٩٠ مليون جنيه وقد كان نصيب محافظة الإسكندرية من لحوم الاضاحى العام الماضى ما يزيد عن ٦٥ طن تم توزيعها على مستحقيها بالمحافظة.