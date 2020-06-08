أهالى مريض توفى بكورونا يتعدون على الطاقم الطبى والتمريض بمستشفى بنها التعليمى

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مستشفى بنها التعليمي بالقليوبية، والمخصصة ضمن 13 مستشفى بالمحافظة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حالة تعدي من قبل أسرة مريض توفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، على طاقم التمريض بالمستشفى وإحداث تلفيات بغرفة إقامة التمريض وتمزيق بعض الواقيات الطبية.

وأكد مصدر داخل المستشفى، أنه تم التعدى علي "مس سحر ومس جيهان" ممرضتان بالمستشفى بالضرب، بعد إعلان خبر وفاة أحد المرضى المحجوزين داخل المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقيام أسرته التي جاءت لتسلم جثمانه وقاموا بالتعدى عليهن وإحداث تلفيات بغرفة إقامة التمريض إلى جانب تمزيق بعض الواقيات الصحية.

وناشد الطاقم الطبي والتمريض بالمستشفى، قوات الأمن بزيادة أعداد الأفراد الخاصة بتأمين المنشأة، خاصة وأن هذه ليست الواقعة الأولى حيث تم التعدى الخميس الماضى على أحد أفراد التمريض، وهرب المتعدون قبل اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكانت الدكتورة أمنية محمود خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمى، علقت على واقعة تعدى بعض المترددين على المستشفى على الطاقم الطبى لرغبتهم فى الزيارات والانتشار داخل المستشفى، لافتة إلى أن الفريق الطبى يعانى كثيرا بجانب محاربة الوباء فى محاربة قلة الوعى من قبل بعض المواطنين .

وأشارت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الوضع اليوم تحسن بعض الشىء، فالمترددون على المستشفى التزموا بنسبة 50% بعدم دخول المستشفى إلا للمريض فقط، فى ظل تواجد أمنى من إدارة الأمن بالمستشفى، منوها أن بالمستشفى 61 حالة اشتباه بكورونا منهم 10 حالات محجوزة بالعناية المركزة .

وأوضحت مدير مستشفى بنها التعليمي، أنها لا تستقبل أى حالات للكشف عليها سوى حالات مصابة بفيروس كورونا فقط، وأنه تم توزيع مرضى التخصصات الأخرى على المراكز الطبية والمستشفيات الغير مخصصة لعلاج فيروس كورونا المستجد .

أثار التعدي



التعدي على المستشفى