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أمريكا تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران

الإثنين، 08 يونيو 2020 07:04 م
أمريكا تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران إيران
كتب أحمد عرفة

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ذكر موقع روسيا اليوم أن الولايات المتحدة وسعت، اليوم الاثنين، قائمة عقوباتها التي تستهدف إيران، بفرض قيود على أكثر من 100 سفينة وشركتين على صلة بقطاع إنتاج النفط الإيراني، حيث ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنها أدرجت 123 سفينة إيرانية تشارك في نقل الوقود وشركتي "ESAIL SHIPPING LIMITED" و"ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES" العاملتين في هذا القطاع بقائمة العقوبات.

وتتبع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة "الضغوط القصوى" على إيران منذ توليه السلطة عام 2017، تشمل فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران التي يقول البيت الأبيض إنها أكبر داعم دولي للإرهاب في الشرق الأوسط.


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