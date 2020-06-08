اليوم السابع
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أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:37 م
أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 11106 نقطة، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر، القلعة للاستشارات المالية، السويدي إليكتريك، إعمار مصر للتنمية، وقفز مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1648 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 12706 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 4271 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 1262 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 2033 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 676 نقطة.
 
وفي سياق متصل، تباينت تعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الأهلي للتنمية والاستثمار، بي انفستمنتس القابضة، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، 100 ألف سهم، 53610 سهم، 52618 سهم، 5680 سهم، 74.6 مليون سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 16 ألف سهم، وباع مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 5710 سهم، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 5680 سهم.
 
وفي سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 17 شركة، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، بي انفستمنتس القابضة، بنك التعمير والإسكان، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، المهندس للتأمين، اميرالد للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شراكة منقسمة، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، المجموعة المصرية العقارية، القاهرة للإسكان والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الألومنيوم العربية.
 
 

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