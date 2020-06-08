أسماء 34 متهما صادر بحقهم أحكام بالمشدد فى قضية "اقتحام قسم التبين"

كتب إيهاب المهندس

قضت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 15 سنة لـ12 متهما والمشدد 10 سنوات لـ 12 آخرين والمشدد 7 سنوات لـ10 متهمين بـ"اقتحام قسم التبين".

والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 15 سنة هم جمال عادل عبد الخالق، صبحى قرنى محمد، حسام سعد رمضان، محمود عبد الغفار محمود، رجب عبد الغفار محمد، محمد أبو زيد عبد العزيز، محمد عبد الوهاب جبر، أيمن عبد الفتاح عوض، محمد سعد أنور، محمد عبد الخميد، عبد الرحمن أبو سريع، أيمن الهادى.

والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 10 سنوات هم محمود زين، خالد عيد، سيد أبو سريع، منصور أحمد، ربيع عبد الجواد، عمرو محمد، عبد الفضيل محمد، ياسر محمد، حازم حسن، محمد سعد، محمد جمعة، جمال ربيع.

أما المتهمون الصادر بحقهم حكما بالسجن 7 سنوات فهم سيد سعد، أحمد عبد الرحمن، أحمد حسنى، أيمن ربيع، ابراهيم يوسف، خالد سمير، أسامة إبراهيم، على أبو سريع، أبراهيم فرج، أحمد عكاشة.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.