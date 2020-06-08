أجواء احتفالية فى مستشفى عزل ملوى لرفع معنويات "مصابى كورونا".. صور

كتب محمد سعودي

في أجواء مبهجة، نظم الطاقم الطبي في مستشفى عزل ملوي جنوب المنيا، احتفالية بهدف رفع الروح المعنوية لمصابي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، حيث حاول الطاقم الطبي توفير أجواء احتفالية للمرضى خاصة بين المصابين من كبار السن.

وقال حسام طه محمد، أحد أفراد طاقم التمريض في مستشفى عزل ملوي، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تعاون مع زملائه في الطاقم الطبي لتنظيم هذه الاحتفالية تحت إشرافه بالتنسيق مع الممرضة شيماء محفوظ، بهدف توفير أجواء مبهجة واحتفالية لرفع الروح المعنوية لمصابي فيروس كورونا المستجد.

وخلال الساعات الماضية، أعلن مستشفى عزل بملوي، اليوم، تماثل 4 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ممن كانوا داخل المسنشفى الذى جرى تخصيصه لاستقبال المُصابين بالفيروس للشفاء، وتقرر خروجهم من المستشفى بعد تحول عيناتهم من إيجابية إلى سلبية.

وأشارت مستشفى عزل ملوي عن استقبال 20 حالة جديدة ليصبح إجمالى الحالات التى تتلقى العلاج بالمستشفى 125 حالة من محافظات المنيا، وبنى سويف.

وفي وقت سابق، واصل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، جولاته التفقدية لمتابعة الأوضاع الصحية بعدد من المستشفيات، التى تستقبل الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

وتأتى جولات المحافظ ضمن أعمال لجنة المتابعة للمرور على جميع المستشفيات، والبالغ عددها 14 مستشفى مخصص لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة المستشفيات التى تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، لاتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.