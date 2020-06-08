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آدم شيف: ركعت مع المتظاهرين 8 دقائق و46 ثانية مثلما ظل جورج فلويد يكافح من أجل التنفس

الإثنين، 08 يونيو 2020 08:03 م
آدم شيف: ركعت مع المتظاهرين 8 دقائق و46 ثانية مثلما ظل جورج فلويد يكافح من أجل التنفس آدم شيف
كتب هيثم سلامة

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أكد آدم شيف، عضو الكونجرس الديمقراطي، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكى، أنه شارك المتظاهرين خلال ركوعهم على الأرض لمدة 8 دقائق و 46 ثانية، وهى التي الفترة التي ظل يكافح فيها جورج فلويد من أجل التنفس.

وكتب آدم شيف، عبر حسابه بموقع تويتر: "أولئك الذين يسيرون من أجل العدالة يمثلون أفضل ما في أمريكا، حيث التظاهر بسلام وقول الحقيقة للسلطة، ركعنا معا لمدة 8 دقائق و46 ثانية، وهو الوقت الذي قضى فيه جورج فلويد يكافح من أجل التنفس في لحظاته الأخيرة. خلود غير معقول".

آدم شيف
آدم شيف

من جانب آخر، كشف الديمقراطيون بقيادة مجموعة من النواب السود، عن تشريع شامل اليوم الاثنين، يهدف لمكافحة العنف والظلم العنصري الذي ترتكبه الشرطة، وذلك بعد أسبوعين من وفاة جورج فلويد بعدما اعتقلته شرطة مدينة منيابوليس مما أدى لاحتجاجات واسعة النطاق.

ومن المقرر أن يتخذ مشروع القانون المؤلف من 134 صفحة خطوات كبيرة تشمل السماح لضحايا سوء سلوك الشرطة بمقاضاتها للحصول على تعويضات وحظر تكبيل المعتقل بالضغط على رقبته وإلزام أفراد قوة إنفاذ القانون باستخدام كاميرات توضع بملابسهم وفرض قيود على استخدام القوة المميتة، كما يسهل إجراء تحقيقات مستقلة مع مراكز الشرطة التي يرتكب أفرادها انماطا من سوء السلوك.


آدم شيف

أمريكا

الولايات المتحدة الامريكية

جورج فلويد

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