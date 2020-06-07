اليوم السابع
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9 معلومات عن الدواء الروسى..صنع لإلتهاب المفاصل وتطور لعلاج كورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 12:00 ص
9 معلومات عن الدواء الروسى..صنع لإلتهاب المفاصل وتطور لعلاج كورونا علاج فيروس كورونا
كتبت هند عادل

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أفادت وزارة الصحة الروسية اليوم أنها سجلت دواء محلي ثان لعلاج فيروس كورونا خاصة الحالات الخطيرة والمملوك لشركة التكنولوجيا الحيوية BIOCAD، ويقدم التقريرالتالى كل المعلومات الخاصة بالعقار الروسى لعلاج مرضى كوفيد 19

ما هو العلاج الروسى المعتمد الجديد

 

Eucovid19

 

1- الصحة الروسية اعتمدت دواء Levilimab اليوم.

2- سيتم تسويقه تحت اسم ILSIRA .

3- يحتوى على مثبط للبروتين مما يسمح له باحتواء الاستجابة المناعية للجسم.

4- الدواء يساعد على تجنب عاصفة السيتوكين التي يسببها كورونا في الحالات الشديدة.

5- الصحة الروسية أوصت بمعالجة المرضى المصابين بأمراض خطيرة بهذا الدواء

6- العلاج يتم اعطاؤه عندما تحدث عاصفة السيتوكين الالتهاب المبالغ فيه الذي يضر بالأنسجة والأعضاء وخاصة أنسجة الرئة.

7- الدواء تم تطويره في البداية لعلاج التهاب المفاصل الروماتيزمي.

8- تم اللجوء له والموافقة عليه لمرضى كورونا  في عملية سريعة  نتيجة لحالات الطواريء.

9- مسئولين الصحة بروسيا يتوقعون نجاح الدواء في السيطرة على مضاعفات كورونا الخطيرة.

COVID-19-task-force

وفي سياق متصل، أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس " كورونا"، تسجيل 8855 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم روسيا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 458 ألفا و689 إصابة.

وأضاف المركز الروسي أنه تم تسجيل 197 وفاة جديدة بالفيروس خلال اليوم الماضي مقارنة بـ 144 وفاة يوم الخميس ، ليصل بذلك إجمالي الوفيات في روسيا إلى 5725 شخصا.

وأشارالبيان إلى تسجيل 1992 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو و 758 إصابة في ضواحيها ، بجانب 347 إصابة في مدينة سان بطرسبرج، منوها بأن 8708 أشخاص تعافوا من المرض خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 221 ألفا و 388 شخصا.

 


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كورونا نيوز

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