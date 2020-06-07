اليوم السابع
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23393 إزالة فورية خلال الفترة من أول مايو 2020 حتى الآن بالمنوفية

الأحد، 07 يونيو 2020 07:45 م
23393 إزالة فورية خلال الفترة من أول مايو 2020 حتى الآن بالمنوفية محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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أكد العميد صلاح مشعال رئيس قسم شرطة المرافق بالمنوفية أنه تم شن حملات مكبرة ودوريات لرفع وإزالة الإشغالات بكافة قرى ومدن المحافظة بالتعاون مع الوحدات المحلية بالمحافظة، أسفرت عن تحرير محضر 3019  إشغال طريق، و5248 حالة ضبط، و23393 إزالة فورية للإشغالات خلال الفترة من أول مايو 2020 حتى الآن.

فضلا عن قيام قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بعمل دوريات يومية لإزالة الإشغالات بالشوارع والميادين الرئيسة لمدن المحافظة أسفرت عن تحرير 43 محضر إلقاء قمامة أمام المنازل، و85 محضر إلقاء قمامة أمام المحلات ، و61 محضر تجميع قمامة بالشوارع والميادين بغير الأماكن المخصصة لذلك .

وأشار مشعال إلى أنه تتم متابعة حالات إقامة أى مبان جديدة بمدن المحافظة والإخطار عنها بالتنسيق مع الوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي هذا فى إطار حرص محافظ المنوفية على صحة وسلامة المواطنين واستكمالا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا واتخاذ كل السبل لمنع الازدحام والاختلاط لتجنب انتقال العدوى.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات وبذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لإزالة الإشغالات والتعديات بنطاق المحافظة للحفاظ على المظهر الحضارى وصحة المواطنين.


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