اليوم السابع
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15مستشفى بدمياط لتشخيص وعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد

الأحد، 07 يونيو 2020 08:29 ص
15مستشفى بدمياط لتشخيص وعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أصدرت مديرية الصحة بدمياط بيانا اكدت من خلاله أن منظومة العمل داخل محافظة دمياط تتم على مراحل، في ضوء تعليمات وزارة الصحة والسكان بادراج عدد 320 مستشفى بالجمهورية ضمن مستشفيات فرز وتشخيص وعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ومنها بمحافظة دمياط عدد ( 15 مستشفى )

 

 

حيث  تم البدء بالمرحله الأولى وتشمل العمل بكل من مستشفى الحميات و مستشفى الصدر وبعدها العمل بمستشفى دمياط العام ثم مستشفى كفر سعد المركزي ثم مستشفى الزرقا المركزي

 

واشار البيان إلى أن مستشفى كفر سعد المركزى والطوارئ تقدم جميع الخدمات العلاجية الحالية والسابقة كما هي دونما تغيير مع التشديد على اتباع الإجراءات الوقائية الاحترازية؛ فقط سيتم تحويل حالات الحوادث المنقولة بالاسعاف ليتم استقبالها بمستشفى كلية الطب جامعة الأزهر بدمياط الجديدة  نظرا للحاجة الشديدة للعناية المركزة بمستشفى كفر سعد المركزى والطوارئ  و وفقا لما تم التنسيق بهذا الشأن مع الدكتور نائب رئيس جامعة الأزهر والدكتور عميد كليه الطب جامعة الأزهر بدمياط الجديدة.

 

كان محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط، قد أكد أن الأطقم الطبية بمركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة والمدينة الشبابية برأس البر ومستشفيات العزل بالصدر والحميات، يؤدون عملهم على الوجه الأكمل، ووجه لهم التحية والتقدير على تلك الجهود.

 

وأضاف طلحة أن مديرية الصحة تتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وأن فرق الترصد يعمل بشكل مميز في تتبع الحالات الإيجابية والمخالطين وأن الأيام الماضية شهدت انخفاض في حالات الإصابة.

 

ووجه الشكر للمواطنين على التزامهم واضاف أنتهز الفرصة لتوجيه رسالة لهم لحمايتهم ووقايتهم من التقاط العدوى، وأقول لهم أنا وفريقى نعمل 24 ساعة خوفا على حياتكم وأناشدكم البقاء فى منازلكم".

 

ووجه طلحة الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط على توفير كل الإمكانيات والدعم الكبير الذى يتم تقديمه للقطاع الطبى لاداء مهام عمله.

 

 

 

 

 


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