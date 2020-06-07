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1467 حالة إصابة و39 وفاة جديدة بكورونا.. وسر السوق السوداء لبيع البلازما مقابل 20 ألف جنيه

الأحد، 07 يونيو 2020 10:36 م
1467 حالة إصابة و39 وفاة جديدة بكورونا.. وسر السوق السوداء لبيع البلازما مقابل 20 ألف جنيه
كتب وليد عبد السلام

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كشف الزميل وليد عبد السلام، المشرف على قطاع الصحة باليوم السابع، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاؤهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.
 
 
وقال وليد عبد السلام فى لايف له مساء اليوم على الصفحة الرسمية للجريدة على فيس بوك، إن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.
 
وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.
 
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحى تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وتابع أن المحافظات التى سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
 
وذكر أن إجمالى العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1237 حالة وفاة.

وكشف عن آليات التبرع بالبلازما فى 5 بنوك للدم علي مستوى الجمهورية بعد نجاح تجربة علاج المصابين بكورونا بحقنهم ببلازما المتعافين. 


الصحة

كورونا

البلازما

المتعافين

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