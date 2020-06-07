اليوم السابع
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خالد صلاح
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وفيات كورونا فى الفلبين ترتفع إلى 1003 وتسجيل 555 إصابة جديدة

الأحد، 07 يونيو 2020 10:54 ص
وفيات كورونا فى الفلبين ترتفع إلى 1003 وتسجيل 555 إصابة جديدة كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأحد، تسع وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و555 إصابة أخرى. وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 1003 بينما بلغت حالات الإصابة المؤكدة 21895.

وكانت الفلبين أعلنت أمس عن سبع حالات وفاة فضلا عن 714 إصابة جديدة بكورونا. 

وكان قد أمهل الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي حكومته أسبوعا لحل مشكلة نحو 24 ألف عامل فلبيني أعيدوا من الخارج وعلقوا لأسابيع على متن سفن سياحية أو في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا ويتوقون للعودة إلى منازلهم.

وهناك الآلاف على متن سفن سياحية قبالة خليج مانيلا أو داخل فنادق ومنشآت صحية مزدحمة بينهم من يشعر بالإحباط بعد أن جاءت نتيجة فحصهم سلبية أو أنهوا 14 يوما من الحجر الصحي الإجباري.

 


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فيروس كورونا

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