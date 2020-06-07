اليوم السابع
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وفاة صيدلى متأثراً بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى العديسات بالأقصر

الأحد، 07 يونيو 2020 03:12 م
وفاة صيدلى متأثراً بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى العديسات بالأقصر وفاة صيدلى متأثراً بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى العديسات
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مستشفى العديسات للعزل الصحى بمدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم الأحد، وفاة الدكتور الصيدلى طارق مرتضى متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذى تم نقله للمستشفى مؤخراً للرعاية المركزة فى نهاية شهر مايو الماضى، ولكن فارق الحياة متأثراً بالإصابة داخل المستشفى ظهر اليوم.

وفى هذا الصدد قالت مصادر طبية بمستشفى العديسات لعزل الحالات المتأخرة فى الرعاية المركزة، أنه تم أصيب الدكتور الصيدلى طارق مرتضى فى شهرمايو الماضى، وبعد تدهور حالته الصحية تم نقله لمستشفى العديسات للعزل الصحى عقب تخصيصها للحالات المتأخرة والحرجة وفتح غرف الرعاية المركزة داخلها، ولكنه فارق الحياة متأثراً بإصابته بالفيروس اليوم داخل المستشفى.

وكان قد قرر محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، الخميس الماضى، إرتداء بدلة العزل الصحى وتفقد العمل بمستشفى العديسات للعزل بمركز ومدينة الطود، للتأكد من مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى فيروس كورونا، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية، وذلك برفقة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 191 لسنة 2020 للمتابعة الدورية والمرور على المستشفيات، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات من المستلزمات الوقائية والأدوية، وتابعت اللجنة، خلال الجولة، التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وتوفير الرعاية لها، وجاهزية الأطقم الطبية والتمريض، كما تابعت اللجنة مدى توافر المستلزمات الطبية والعلاجية وصرفها وتيسير الحصول عليها، ومدى رضى المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة، حيث تم الاستماع لعدد من المرضى الذين أبدوا رضاهم عن المستشفى، وتم تلبية عدد من الطلبات الخاصة بهم من جانب مديرية الصحة بالمحافظة.

ورافق نائب محافظ الأقصر خلال الجولة، كل من وكيل وزارة الصحة الدكتور السيد عبدالجواد، ومدير مستشفى العديسات الدكتور أحمد فتحي، ومدير الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة أحمد حسن، وعضو من إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، وعدد من قيادات الأجهزة المختصة، يذكر أن مستشفى العديسات تم اختيارها ضمن المستشفيات المخصصة بالمحافظة لاستقبال وعزل حالات المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتضم 21 سرير عناية مركزة للحالات الحرجة، وقسم داخلي لمتابعة الحالات، وتم تفعيل استقبال الحالات بالمستشفى بتاريخ 18 مايو 2020.

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