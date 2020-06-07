وفاة أم لتوأم ولدتهما اليوم داخل مستشفى إسنا للحجر الصحى

الأقصر – أحمد مرعى

كشفت مصادر بمستشفى إسنا للحجر الصحى بمحافظة الأقصر أن والدة التوأم الذى ولد داخل المستشفى فى عملية قصيرية اليوم الأحد، توفيت إثر مضاعفات عقب الولادة، حيث إنها كانت بحالة صحية سيئة ولم تتحمل، وتوفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا داخل المستشفى، والطفلان التوأم بصحة جيدة ويتواجدان داخل حضانة المستشفى.

وكانت مستشفى إسنا للحجر الصحى بمحافظة الأقصر، نجحت بقيادة الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام المستشفى، فى إجراء عملية ولادة جديدة بالمستشفى لسيدة من مدينة إسنا، حيث أجريت لها عملية ولادة قيصرية وأنجبت أول توأم فى مستشفيات العزل الصحى بمحافظة الأقصر، وخرجت الأم والطفلان بحالة صحية جيدة للغاية.

وفى هذا الصدد أعلنت مستشفى إسنا للحجر الصحى، عن ولادة أول توأم بداخل المستشفى صباح اليوم الأحد، حيث إن المستشفى استقبل سيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتى كانت حامل فى الشهور الأخيرة، وتم إجراء عملية قيصرية لها اليوم وأنجبت أول توأم داخل المستشفى، على أيدى فريق العزل الصحى بالمستشفى بنجاح كبير، واحتفل الفريق الطبى بالمستشفى بولادة أول توأم وعمت الفرحة كافة أرجاء المستشفى.

كما صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى، واستشارى مكافحة العدوى بالأمانة العامة، مساء اليوم الأحد، أنه تم تحت إشراف الدكتور إبراهيم شنقير مدير العزل الصحى، وإشراف طبى كل من الدكتور شريف موسى، والدكتور أمير عدنان، خروج 5 حالات تعافى من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من مستشفى إسنا التخصصى بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة وتقديم الدعم العلاجى والنفسى، والتى جاءت نتائجهم سلبية فى نهاية المطاف.

وتقدم المتعافون من كورنا بالتحية والعرفان لإدارة مستشفى العزل الصحى بقيادة الدكتورة إلهام محمود، وجميع العاملين بالمستشفى على تقديم الرعاية الصحية لجميع المرضى دون استثناء، حيث حرص العاملين بالمستشفى بتقديم التهنئة للمتعافين بمناسبة خروجهم من المستشفى، سائلين المولى عز وجل الشفاء التام لجميع المرضى وأن يرفع الله البلاء والوباء عن مصرنا الحبيبة.