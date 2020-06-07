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وصول 197 من العالقين المصريين فى العاصمة البريطانية لندن

الأحد، 07 يونيو 2020 08:45 م
وصول 197 من العالقين المصريين فى العاصمة البريطانية لندن مطار القاهرة
كتب أحمد مصطفى

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استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد رحلتي طيران استثنائيتين قادمتين من العاصمة البريطانية لندن، على متنهما نحو 197 راكبًا مصريًا من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة سيرتها شركة آير كايرو التابعة لوزارة الطيران، قادمة من لندن على متنها نحو 160 مصريًا، ورحلة أخرى على متنها 37 راكبًا، فيما غادرت أيضًا من القاهرة رحلة إلى العاصمة البريطانية على متنها 160 راكبًا من جنسيات مختلفة من المتواجدين داخل مصر، وعلقوا بسبب وقف الطيران.

وخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يومًا.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

 

 


مطار القاهرة

رحلات

عالقين

لندن

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