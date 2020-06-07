قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ، اليوم الأحد ، "إن من يتم إصابته بفيروس كورونا أثناء العطلة الصيفية خارج ألمانيا لا يتوقع منا إعادته إلى بلاده"، وأكد الوزير الألماني ، في تصريح اليوم ، أن الحكومة الألمانية لن تقوم بإرسال الصيف القادم مرة أخرى طائرات لإعادة السياح الألمان من أماكن تواجدهم ، وأضاف "بالطبع ستكون الخدمات القنصلية للسفارات الألمانية متفاعلة مع رعاياها ، ولكن في حالة الطوارئ فقط".
يشار إلى أن ألمانيا كانت قد قامت بإعادة نحو 140 ألف من مواطنيها من العالم.
وكانت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أعلنت اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 301 حالة ليصبح إجمالي عدد الإصابات 183979 حالة.
والخميس الماضى، أوضحت الحكومة الألمانية أن حزمة المساعدات العائلية الجديدة، التي ستقدمها للعوائل الألمانية، تتضمن تقديم 300 يورو لكل طفل ولمرة واحدة فقط، لافتةً إلى أن قرارها هذا يأتي في ظل تضرر الكثير من الأسر بسبب قرارات الإغلاق العامة، المتعلقة بسياسة الحكومة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.
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