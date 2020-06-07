برلين (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ، اليوم الأحد ، "إن من يتم إصابته بفيروس كورونا أثناء العطلة الصيفية خارج ألمانيا لا يتوقع منا إعادته إلى بلاده"، وأكد الوزير الألماني ، في تصريح اليوم ، أن الحكومة الألمانية لن تقوم بإرسال الصيف القادم مرة أخرى طائرات لإعادة السياح الألمان من أماكن تواجدهم ، وأضاف "بالطبع ستكون الخدمات القنصلية للسفارات الألمانية متفاعلة مع رعاياها ، ولكن في حالة الطوارئ فقط".

يشار إلى أن ألمانيا كانت قد قامت بإعادة نحو 140 ألف من مواطنيها من العالم. وكانت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أعلنت اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 301 حالة ليصبح إجمالي عدد الإصابات 183979 حالة. وذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس ارتفع 22 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8668.

والخميس الماضى، أوضحت الحكومة الألمانية أن حزمة المساعدات العائلية الجديدة، التي ستقدمها للعوائل الألمانية، تتضمن تقديم 300 يورو لكل طفل ولمرة واحدة فقط، لافتةً إلى أن قرارها هذا يأتي في ظل تضرر الكثير من الأسر بسبب قرارات الإغلاق العامة، المتعلقة بسياسة الحكومة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وكانت الكثير من الشركات الألمانية قد اتبعت أسلوب العمل القصير لموظفيها خلال فترة الإغلاق، ما اقتضى خحصم نسب معينة من مرتباتهم الشهرية.

إلى جانب ذلك، أكدت مصادر أن المساعدات لن تخضع للضرائب كما انها ستحتسب من الضمان الأساسي، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للمساعدات المرصودة تصل إلى نحو 4.3 مليار يورو.

كما أوضحت المصادرأن الحكومة تسعى إلى رفع المساعدات المقدمة للآباء أو الأمهات الوحيدين، الذين يعتبروا المعيل والمربي الوحيد للأطفال، في ظل غياب الطرف الآخر، “الوالد أو الوالدة”، في العامين القادمين، من خلال رفع المساعدة من 1.908 إلى 4 آلاف يورو.