وزير الكهرباء: لن يُسمح بدخول أى شخص ديوان الوزارة بدون كمامة

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية ملزمة بتوزيع مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد على جميع العاملين بها وخاصة العاملين بإدرة التحصيل وخدمة العملاء للحفاظ على سلامتهم وسلامة المواطنين.

وقال شاكر، إنه بدأ من اليوم الأحد لن يسمح بدخول أى شخص لديوان عام مبنى الوزارة سواء من القيادات أو العاملين أو المواطنين بدون كمامة والمرور من ممرات التعقيم الموجدة على مداخل الوزارة وكذلك الشركات التاعبة لها.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التزام العاملين بقطاع الكهرباء من محصلين وكشافين وفرق الصيانة بالورديات فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد ليس بجديد على العاملين بقطاع الكهرباء بالكامل، لافتاً إلى أن العاملين بقطاع الكهرباء لديهم وعى كامل بأهمية ما يقومون به من عمل لضمان استقرار توصيل التيار الكهربائى لجميع المرافق العامة والمواطنين، لافتاً إلى أن قطاع الكهرباء يعد من القطاعات القليلة التى لم تتعرض لإضراب عن العمل أو اعتصامات فى الظروف التى كانت تمر بها مصر منذ ثورة 25 يناير وكانوا العاملين بالقطاع يمارسون عملهم بانتظام لإدراكهم بأن توصيل التيار للمواطن أمن قومى.