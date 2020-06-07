وزير الصحة البريطانى: الاحتجاجات المناهضة للعنصرية تزيد من خطر تفشى كورونا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأحد، إن مشاركة آلاف الأشخاص في احتجاجات مناهضة للعنصرية في لندن وغيرها من المدن البريطانية الكبرى تمثل مجازفة "بلا شك" بزيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.

وشارك آلاف في احتجاجات يوم السبت للتعبير عن غضبهم تجاه وحشية الشرطة بعد مقتل جورج فلويد في منيابوليس بالولايات المتحدة وذلك في تجاهل لنصائح الحكومة بتجنب التجمعات الكبيرة بسبب المخاطر الناجمة عن فيروس كورونا.

وعندما سئل في مقابلة أجرتها معه محطة سكاي نيوز عما إذا كان من المحتمل زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 نتيجة الأعداد المشاركة في الاحتجاجات قال هانكوك" "هذا خطر قائم من دون شك".

وأضاف "أدعم بكل قوة ما ينادي به المحتجون... لكن الفيروس في حد ذاته لا يميز والتجمع بأعداد كبيرة يخالف اللوائح تماما لأنه يزيد من خطر تفشي هذا الفيروس".