وزير الخارجيّة العراقى يتلقى اتصالاً هاتفيّاً من نظيره السعودى

تلقّى وزير الخارجيّة العراقى فؤاد حسين، اتصالا هاتفيّا من نظيره السعودى الأمير فيصل بن فرحان، بمناسبة تسلمه منصب وزير خارجيّة العراق.
وأعرب الأمير فيصل عن تهانيه وتمنياته للوزير فؤاد حسين بالتوفيق في أداء مهامّه، وذلك حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم /الأحد/.
وأكّد الوزيران خلال الاتصال عزمهما على تطوير علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، وحرصهما على تحقيق تطلّعات شعبي البلدين.
وزير الخارجيّة العراقى يتلقى اتصالاً هاتفيّاً من نظيره السعودىالأحد، 07 يونيو 2020 06:16 م
وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان
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تلقّى وزير الخارجيّة العراقى فؤاد حسين، اتصالا هاتفيّا من نظيره السعودى الأمير فيصل بن فرحان، بمناسبة تسلمه منصب وزير خارجيّة العراق.
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