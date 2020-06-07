اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 07:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجيّة العراقى يتلقى اتصالاً هاتفيّاً من نظيره السعودى

الأحد، 07 يونيو 2020 06:16 م
وزير الخارجيّة العراقى يتلقى اتصالاً هاتفيّاً من نظيره السعودى وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقّى وزير الخارجيّة العراقى فؤاد حسين، اتصالا هاتفيّا من نظيره السعودى الأمير فيصل بن فرحان، بمناسبة تسلمه منصب وزير خارجيّة العراق.
وأعرب الأمير فيصل عن تهانيه وتمنياته للوزير فؤاد حسين بالتوفيق في أداء مهامّه، وذلك حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم /الأحد/.
وأكّد الوزيران خلال الاتصال عزمهما على تطوير علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، وحرصهما على تحقيق تطلّعات شعبي البلدين.


العراق

السعودية

الأمير فيصل بن فرحان

فؤاد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟

س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟

تشريعية مجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ

تشريعية مجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين أميرة أورون سفيرة جديدة لدى القاهرة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين أميرة أورون سفيرة جديدة لدى القاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة