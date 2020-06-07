اليوم السابع
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وزير الخارجية الأمريكي الأسبق يعلن تأييده للمرشح الديمقراطي بايدن أمام ترامب

الأحد، 07 يونيو 2020 05:56 م
وزير الخارجية الأمريكي الأسبق يعلن تأييده للمرشح الديمقراطي بايدن أمام ترامب كولن بأول
(رويترز)

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، كولن باول، اليوم الأحد تأييده للنائب السابق للرئيس جو بايدن، ليصبح بذلك أول جمهوري بارز يعلن صراحة تأييده للمنافس الديمقراطي لدونالد ترامب في انتخابات الرئاسة المقررة في شهر نوفمبر.

وقاد باول، الذي كان رئيسا لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجيش الأمريكي خلال حرب الخليج عام 1991 في العراق في عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش الأب ثم تولى لاحقا وزارة الخارجية في عهد جورج بوش الابن.

وقال باول إن ترامب "جنح بعيدا" عن الدستور الأمريكي ويمثل خطرا على البلاد وديمقراطيتها.

وقال باول، الذي لم يصوت لصالح الرئيس الجمهوري في انتخابات 2016 لشبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية "لا يمكنني بأي حال دعم الرئيس ترامب هذا العام". وعندما سُئل إذا كان سيصوت لصالح بايدن قال "سأصوت له".

ووصف ترامب، الذي كان من منتقدي حرب العراق، باول في تغريدة على تويتر بأنه "فظ".

وباول، هو أحدث ضابط عسكري كبير يوبِخ ترامب في أعقاب الاحتجاجات الحاشدة التي خرجت للاحتجاج على الظلم العنصري والتي فجرها موت رجل أسود غير مسلح في مينيسوتا يوم 25 مايو أيار.

وندد وزير الدفاع السابق جيم ماتيس وضباط متقاعدون آخرون بترامب في الأيام الأخيرة في توبيخ نادر ليس له سوى سوابق قليلة في التاريخ الأمريكي.

 


كولن بأول

الانتخابات الامريكية

بايدن

ترامب

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