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وزير التعليم: 33 مليون كمامة لامتحانات الثانوية العامة والتعليم الفنى.. فيديو

الأحد، 07 يونيو 2020 09:02 م
وزير التعليم: 33 مليون كمامة لامتحانات الثانوية العامة والتعليم الفنى.. فيديو وزير التعليم
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الإجراءات الاحترازية ستطبق فى كل لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، التى تبلغ 56 ألف لجنة.
 
وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد: "تم رصد 33 مليون كمامة لامتحانات طلاب الثانوية العامة والتعليم الفنى، فضلا عن كواشف حرارية، وحال رصد ارتفاع درجة حرارة طالب سيتم عرضه على طبيب لتحديد إن كانت حالته تستدعى النقل إلى المستشفى أم لا".
 

 
وعن احتمالية إصابة طالب داخل اللجنة قال: "لا توجد إصابة لحظية فى مرض كورونا، الأعراض تظهر قبلها، ولو هناك طالب تأكد من مرضه عليه ألا يذهب إلى الامتحانات من باب المسئولية على الأقل"، مشيرا إلى أنه سيسمح للطلاب المصابين أو الذين يتواجدون فى مناطق حجر صحى بدخول الدور الثانى أو تأجيل الامتحانات للعام المقبل.
 
ولفت إلى أن قرار إجراء امتحانات الترية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء فى شكل بوكليت بالمنزل جاء لتقليل فترة تواجد الطلاب فى اللجان وعدم تجمعهم خلال فترة ما بين الامتحانات.
 
وأكمل: "لا يوجد دور ثالث، لكن سيسمح للطلاب الذين لديهم ظروف قهرية بالدخول إلى دور ثانى وحال رسوبه فى مادة سيدخل دور ثالث".

وزير التعليم

طارق شوقي

الثانويه العامه

امتحانات

كورونا

فيروس كورونا

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