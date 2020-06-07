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وزير التعليم: 11 طالبا بكل لجنة ثانوية عامة وتسليم الطلاب كمامات يوميا

الأحد، 07 يونيو 2020 05:12 م
وزير التعليم: 11 طالبا بكل لجنة ثانوية عامة وتسليم الطلاب كمامات يوميا
محمود طه حسين ومحمد السيد

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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة 56 ألف و500 لجنة فرعية مع توزيع كمامات جديدة يوميا بواقع 33 مليون كمامة خلال فترة الامتحانات مع تعقيم المبانى بالمطهرات.

وأوضح الوزير، أن عدد الطلاب فى اللجنة لن يزيد عن 11  طالبا فى اللجنة، وأقل من ذلك بإجمالى 650 ألف طالب وطالبة، كما أن الامتحان يبدأ 10 صباحا لتسليهم مستلزمات الوقاية داخل المدارس، كما أن دخول الطلاب يبدأ من 8 صباحا، مشدد على أنه من لا يلتزم بالأدوات والتعقيم لن يدخل اللجنة.

وأوضح شوقى، أنه فى حالة ما إذا تم التأكد من أن الطالب لديه مشكلة صحية سيتم توفير سيارات إسعاف ونقله إلى اللجنة، مشيرا إلى أنه سيتم تأجيل الامتحان للطلاب الذين تقع إقامتهم فى منطقة عزل صحى للدور الثانى بالدرجة الفعلية.




 


التربية والتعليم

امتحانات اثانوية العامة

اخبار مصر

اخبا رمصرية

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