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وزير التعليم يعلن جدول الثانوية العامة بعد خروج المواد غير المضافة للمجموع

الأحد، 07 يونيو 2020 06:16 م
وزير التعليم يعلن جدول الثانوية العامة بعد خروج المواد غير المضافة للمجموع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

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أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، بعد خروج المواد غير المضافة للمجموع من جدول الامتحان، بعد إعلان الدكتور طارق شوقي اليوم خلال المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم عن الإجراءات المتبعة لامتحانات المواد الغير مضافة إلى المجموع، حيث ستكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية "من المنزل" وضوابطها كالآتي:
 
وكشف الوزير أنه  يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من إمتحان اللغة العربية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم الأحد ١٢ يوليو، كما يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم ٢١ يوليو.

 

جدول الثانوية المعدل
جدول الثانوية المعدل


 


التربية والتعليم

جدول الثانوية المعدل

خروج المواد غير المضافة للمجموع

اخبار مصر

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