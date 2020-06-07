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وزير التعليم: من يحضر إلى لجنة امتحان الثانوية بعد التاسعة يعتبر غائبا

الأحد، 07 يونيو 2020 10:24 م
وزير التعليم: من يحضر إلى لجنة امتحان الثانوية بعد التاسعة يعتبر غائبا طارق شوقى
كتب أحمد صلاح العزب

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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الوزارة تطلق إحصائيات توزيع الكمامات وعمليات التطهير التى ستتم بكل شفافية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا أنه جرت متابعة عملية امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية كمسألة أمن قومى وليس امتحانا عاديا.

وتابع شوقى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، أنه لا يمكن إلغاء اختبارات المواد غير المضافة للمجموع، لأن تلك المواد مقررة من الدولة وأداءها فى المنزل سوف يقلل النزول إلى اللجان، ويخفف الضغط على العاملين بالمدارس.

وواصل طارق شوقى، أنه تم تأخير موعد أداء الامتحانات ساعة، حيث كان مقرر إجراؤها فى الساعة التاسعة صباحا، مؤكدا أنه يجب على الطالب الحضور إلى اللجان فى الساعة الثامنة صباحا ومن سيحضر بعد الساعة التاسعة سيتم اعتباره غائبا، موضحا أن وزارة الصحة وفرت عددا من سيارات الإسعاف بجانب اللجان لنقل أى حالة من الممكن أن تظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس.


طارق شوقى

امتحانات الثانويه العامه

لجان الامتحانات

تطهير اللجان

فيروس كورونا

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