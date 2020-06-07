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وزير التعليم: من الوارد تخفيض أيام الدراسة العام المقبل

الأحد، 07 يونيو 2020 09:01 م
وزير التعليم: من الوارد تخفيض أيام الدراسة العام المقبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن الدولة تبحث خطة العمل فى التعليم الأساسى بالمرحلة المقبلة، ومن الوارد تقليل أيام الدراسة في المدارس خلال العام المقبل، مردفاً: "سنعتمد على التعليم الإلكتروني مع تقليل أيام الدراسة".

وأشار وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أنه سيتم إعفاء طلاب المدارس الدولية من الامتحانات القومية بلجان الامتحانات وأداؤها من المنزل.

وأوضح، أنه تم تصحيح 250 مليون سؤال لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، لافتاً إلى أنه تم اكتشاف جروبات للغش ومعرفة مصدرها، وتم إرسال رسالة لأصحابها. 

وكانت نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فيديو محاكاة لإجراءات تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة، استعدادا لانطلاق الامتحانات 21 يونيو الجارى، حيث تضمن الفيديو تنظيم جلوس الطلاب مع تحقيق التباعد بين بعضهم وبعض، إضافة إلى تأمين اللجان من الخارج، بمعرفة أفراد الشرطة  مع تأمين المراقبين والملاحظين، على أن يتم توزيع أدوات ومسلزمات الوقاية بالمجان على جميع أفراد المنظومة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تعقيم اللجان قبل وبعد الاختبارات بشكل يومى مع تطهير وحدات الكنترولات بشكل يومى مع تقليل عدد الطلاب من 22 إلى 14 طالبا، إضافة إلى ترك مسافة إلى متر ونصف بين كل طالب وآخر، لافتة إلى أنه توجد 55 ألف لجنة سير مع دخول الطلاب من خلال وقوفهم طابور وتوقيع الكشف عليهم من خلال كاشف حرارة أمام كل لجنة سير.

وأوضحت الوزارة أنه يسمح للطالب فقط الذى لا تظهر عليه أى أعراض أو مشكلات صحية بالدخول إلى لجنة الامتحان، على أن يكون الدخول من خلال بطاقة الرقم القومى للطالب على أن يتم تعقيم الطالب من خلال بوابات التعقيم الموجودة على مدخل كل لجنة سير.

وحذرت الوزارة الطلاب من حيازة أى أشياء "المحمول أو الكتب أو السماعات أو أى أجهزة إلكترونية" حتى لا يتعرض الطالب لأى مشكلة ولتحقيق الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على أن يتم توزيع 33 مليون كمامة على الطلاب والعاملين و7 ملايين جاونتى للمراقبين وأكياس للطلاب، قاءئلة: توفير مسافات أمنة بين الطلاب مع توفير إشراف طبى وتعقيم مستمر.


تقليل الدراسه

المدارس

الامتحانات

التعليم الالكترونى

اخبار

التعليم

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