وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

كتبت هبة السيد

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن القواعد التنظيمية الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين شركات المحمول، مشيرا إلى أن النظام الجديد الذى يعلن عنه اليوم لا يتطلب موافقة الشركة المتروكة وذلك بمجرد سداد آخر فاتورة شهرية والشركة التي ينضم إليها العميل هي التي ستتولى أى تسويات مالية حدثت طوال الشهر.

كما تتضمن القواعد الجديدة أن يناقش طلب العميل للانتقال إلى شبكة أخرى خلال 24 ساعة فقط، مقارنة بـ15 يوما بالآلية القديمة لانتقال العملاء.

وأضاف الوزير في لقاء صحفى عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور الدكتور حسام الجمل الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، بشأن القواعدا لجديدة لتنقل العملاء بنفس أرقامهم بين شركات المحمول، أن الجهاز سيتولى مراقبة تنفيذ الشركات للإجراءات الجديدة، وهناك لائحة جزاءات ستطبق بهذا الشأن حال عدم التزام مشغلى المحمول، إلا أنه أكد أن شركات المحمول أظهرت تعاونا كبيرا.

فيما أكد حسام الجمل خلال المؤتمر الصحفى، أن الخدمة ستطبق ابتداء من الغد، وتم نشر دليل عن القواعد التنظيمية الجديدة لتنقل العملاء بنفس ارقامهم عبر موقع جهاز تنظيم الاتصالات

ومن جهة أخرى ذكر الوزير بأن تنقل عملاء المحمول بين الشركات كان قد بدأ تطبيقه في مصر منذ أكثر من 10 سنوات، ولكن القيود والإجراءات بهذه الخدمة كانت كبيرة ومتشابكة تجعل هذا الانتقال صعب للغاية، اذ كان يقتضى النظام القائم أن يخبر العميل الشركة المتروكة، كما كان يقتضى سداد المستخدم جميع الالتزامات المالية حتى يوم الانتقال حتى وإن مر يوم أو أكثر من الانتقال، كما كان لابد من مرور سنة على استخدام الخط مع المشغل قبل أن يكون طلب النقل قائم.

وأضاف أن هذه الإجراءات بعدما درسها الجهاز وجد أن كل خمس طلبات، يتم نقل عميل واحد فقط هو الذى يقبل بإجمالى نسبة انتقال 20% فقط، كما ترفض أيضا طلبات لمجرد وجود أى خطأ بسيط في الاسم، كما لم يكن هناك أي حوكمة أو نظام يمكن الجهاز من مراقبة طلبات النقل، كما أشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات متعلقة فقط بخدمات المحمول وليس الانترنت الأرضى والذى سيكون هناك إجراءات أخرى بشأنه سيعلن عنها قريبا.