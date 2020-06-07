اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 01:15 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

الأحد، 07 يونيو 2020 12:19 م
وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن القواعد التنظيمية الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين شركات المحمول، مشيرا إلى أن النظام الجديد الذى يعلن عنه اليوم لا يتطلب موافقة الشركة المتروكة وذلك بمجرد سداد آخر فاتورة شهرية والشركة التي ينضم إليها العميل هي التي ستتولى أى تسويات مالية حدثت طوال الشهر.
 
كما تتضمن القواعد الجديدة أن يناقش طلب العميل للانتقال إلى شبكة أخرى خلال 24 ساعة فقط، مقارنة بـ15 يوما بالآلية القديمة لانتقال العملاء.
 
وأضاف الوزير في لقاء صحفى عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور الدكتور حسام الجمل الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، بشأن القواعدا لجديدة لتنقل العملاء بنفس أرقامهم بين شركات المحمول، أن الجهاز سيتولى مراقبة تنفيذ الشركات للإجراءات الجديدة، وهناك لائحة جزاءات ستطبق بهذا الشأن حال عدم التزام مشغلى المحمول، إلا أنه أكد أن شركات المحمول أظهرت تعاونا كبيرا.
 
فيما أكد حسام الجمل خلال المؤتمر الصحفى، أن الخدمة ستطبق ابتداء من الغد، وتم نشر دليل عن القواعد التنظيمية الجديدة لتنقل العملاء بنفس ارقامهم عبر موقع جهاز تنظيم الاتصالات  
 
ومن جهة أخرى ذكر الوزير بأن تنقل عملاء المحمول بين الشركات كان قد بدأ تطبيقه في مصر منذ أكثر من 10 سنوات، ولكن القيود والإجراءات بهذه الخدمة كانت كبيرة ومتشابكة تجعل هذا الانتقال صعب للغاية، اذ كان يقتضى النظام القائم أن  يخبر العميل الشركة المتروكة، كما كان يقتضى سداد المستخدم جميع الالتزامات المالية حتى يوم الانتقال حتى وإن مر يوم أو أكثر من الانتقال، كما كان لابد من مرور سنة على استخدام الخط مع المشغل قبل أن يكون طلب النقل قائم.
 
وأضاف أن هذه الإجراءات بعدما درسها الجهاز وجد أن كل خمس طلبات، يتم نقل عميل واحد فقط هو الذى يقبل بإجمالى نسبة انتقال 20% فقط، كما ترفض أيضا طلبات لمجرد وجود أى خطأ بسيط في الاسم، كما لم يكن هناك أي حوكمة أو نظام يمكن الجهاز من مراقبة طلبات النقل، كما أشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات متعلقة فقط بخدمات المحمول وليس الانترنت الأرضى والذى سيكون هناك إجراءات أخرى بشأنه سيعلن عنها قريبا.

وزير الاتصالات

عملاء المحمول

شركات المحمول

فاتورة المحمول

جهاز تنظيم الاتصالات

تنقل عملاء المحمول

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4خطوات

تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4خطوات

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر

قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر

البنك الدولى يشيد بمنظومة التعليم فى مصر خلال كورونا : تقوم على الابتكار

البنك الدولى يشيد بمنظومة التعليم فى مصر خلال كورونا : تقوم على الابتكار

"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

"فيفا" يبشر الأهلي بالانتصار فى صراع النجم الساحلي والصفاقسي

"فيفا" يبشر الأهلي بالانتصار فى صراع النجم الساحلي والصفاقسي

وزارة الرياضة تطلق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء

وزارة الرياضة تطلق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء

الكنيسة تقيم اليوم قداسا استثنائيا بحضور 6 كهنة فى عيد العنصرة

الكنيسة تقيم اليوم قداسا استثنائيا بحضور 6 كهنة فى عيد العنصرة

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة