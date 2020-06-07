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وزيرة الهجرة: كل من يريد العودة للوطن سنقوم بإعادته

الأحد، 07 يونيو 2020 08:12 م
وزيرة الهجرة: كل من يريد العودة للوطن سنقوم بإعادته السفيرة نبيلة مكرم
كتب عامر مصطفى

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدولة مستمرة لعودة العالقين وغيرهم من المصريين بالخارج، موضحة أن السلطات المصرية أعادت 20 ألف مواطن حتى الآن من الخارج، ونعمل على إعادة العالقين.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية DMC، أن هناك الكثير من المصريين بالخارج بعدد كبير من الدول، موضحة أن الإجراءات المتعلقة بالكشف الطبي وغيرها تتولاها وزارة الصحة.

وأشارت وزيرة الهجرة، أن وزارة الصحة مكلفة فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، ودور وزارة الهجرة نقل طلبات المصريين بالخارج وتذليل العقبات، كما أن وزارة الطيران تقوم بجهود كبيرة لإعادة المصريين بالخارج، وكل من يلجأ للدولة للعودة إلى وطنه ستجرى عودته.

وكان شهد كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن تطوير وتحديث الأنظمة والبنية التكنولوجية لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.


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