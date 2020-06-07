وزارة النقل تستعرض أبرز إنجازاتها فى عهد السيسى خلال 6 سنوات.. فيديو وصور

منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة مصر، وأولى وزارة النقل اهتماماً كبيراً ظهر منذ اللحظة الأولى، حيث كان دائماً يراهن على إتمام شبكة طرق تساهم فى إنعاش البنية التحتية بتطويرها إلى حد كبير، وهو ما ظهر جلياً خلال السنوات الماضية عبر تنفيذ شبكة طرق مميزة استعرضت وزارة النقل عدداً منها عبر حسابها الرسمى على موقع فيس بوك، من خلال عدد من الفيديوهات نشرتها خلال الساعات الماضية، ومنهم فيديو استعرض محور بنها على النيل، إلي جانب فيديو آخر استعرض كوبرى مدينة قوص الذى تم بناؤه أعلى السكة الحديد.
محور قوص
صورة لمحور قوص
وقد ساهمت خطة الرئيس السيسى فى تطوير البنية التحتية فى التأثير إيجابياً على القطاع الصناعى إلى حد كبير، حيث إن هذا القطاع قبل 2014 عانى من مشكلات تعثره بشكل ملحوظ، نتيجة غياب التمويل عن بعض المشروعات الكبرى مثل مدينة الروبيكى للجلود، وكذلك معاناة مصانع البتروكيماويات والسيراميك والحديد من عجز كبير فى الطاقة المتمثلة فى الكهرباء والغاز الطبيعى والبنزين.
محور بنها
صورة لمحور بنها
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