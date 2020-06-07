وزارة النقل تستعرض أبرز إنجازاتها فى عهد السيسى خلال 6 سنوات.. فيديو وصور

ذكى مكاوى

منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة مصر، وأولى وزارة النقل اهتماماً كبيراً ظهر منذ اللحظة الأولى، حيث كان دائماً يراهن على إتمام شبكة طرق تساهم فى إنعاش البنية التحتية بتطويرها إلى حد كبير، وهو ما ظهر جلياً خلال السنوات الماضية عبر تنفيذ شبكة طرق مميزة استعرضت وزارة النقل عدداً منها عبر حسابها الرسمى على موقع فيس بوك، من خلال عدد من الفيديوهات نشرتها خلال الساعات الماضية، ومنهم فيديو استعرض محور بنها على النيل، إلي جانب فيديو آخر استعرض كوبرى مدينة قوص الذى تم بناؤه أعلى السكة الحديد.



محور قوص



صورة لمحور قوص

وقد ساهمت خطة الرئيس السيسى فى تطوير البنية التحتية فى التأثير إيجابياً على القطاع الصناعى إلى حد كبير، حيث إن هذا القطاع قبل 2014 عانى من مشكلات تعثره بشكل ملحوظ، نتيجة غياب التمويل عن بعض المشروعات الكبرى مثل مدينة الروبيكى للجلود، وكذلك معاناة مصانع البتروكيماويات والسيراميك والحديد من عجز كبير فى الطاقة المتمثلة فى الكهرباء والغاز الطبيعى والبنزين.



محور بنها



صورة لمحور بنها

ومع الاهتمام الملحوظ بالصناعة المصرية خلال فترة الرئيس السيسى، شهدت الصناعة قفزات وتطورات كبيرة فى آخر 5 سنوات، سواء على مستوى التشريعات، أو مستوى الطفرة الكبيرة المحققة، فى بناء الوحدات والمصانع الجديدة لشباب المستثمرين، والمجهزة بالتراخيص، إلا أن استقرار الأوضاع أعطى الاستثمار الصناعى دفعة قوية، فى ظل إتاحة وتوفير مساحات كبيرة من الأراضى الصناعية، وطرح مدن صناعية جديدة.

الدفعة الكبيرة للقطاع الصناعى فى مصر جاءت نتيجة سياسات الحكومة، لتوسيع قاعدة طروحات الأراضى الصناعة خلال السنوات الأخيرة، وإقرار قانون جديد للتراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، الذى يهدف أولا إلى تقليص مدة منح الترخيص للمنشآت الصناعية بدلا من 636 يوما واختصارها إلى 7 أيام فقط وبنظام الإخطار بالنسبة للمنشآت غير الخطرة و30 يوما بالنسبة للصناعات الخطرة.