وحدة السكان بالأقصر تشارك بالاجتماع التعريفى الأول لوحدات القضايا السكانية

الأقصر – أحمد مرعى

شاركت وحدة السكان بمحافظة الأقصر، ضمن وحدات السكان بعدد 10 محافظات، في الاجتماع التعريفي الأول لوحدات السكان بالمحافظات لمناقشة القضايا السكانية، وذلك عبر تقنية التواصل عن بعد باستخدام برنامج زووم "ZOOM"، برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير برنامج تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية ورئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، وبحضور السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، ودولت شعراوي مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وناقش الإجتماع تعريف وحدات السكان بالمحافظات رؤية المشروع، والتي تركز على إعداد كوادر محلية قادرة علي إدارة البرنامج السكاني محليا بشكل تشاركي تكاملي مع جميع الجهات التنفيذية المحلية بالتنسيق مع مكاتب المجلس القومي للسكان بالمحافظات، وتحديث المنظومة المعلوماتية الإلكترونية بصورة منتظمة لمتابعة أداء البرنامج السكاني ووضع السياسات والبرامج الملائمة للاحتياجات المجتمعية الفعلية وذلك في إطار جهود الدولة لمجابهة الزيادة السكانية وتطبيق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015 ـ 2020.

ومن الجدير بالذكر أنه كان محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، قد أصدر القرار رقم 145 لسنة 2020، بإنشاء وحدة للسكان معنية بملف السكان بديوان عام المحافظة برئاسة سامية قزمان بولس.

وكانت قد أعلنت مرفت سيد مدير برنامج مشروعك بمحافظة الأقصر، أنه بناء على الكتاب الدورى الصادر برقم 92 لسنة 2020 ، تقرر تأجيل الاستحقاقات الاتئمانية وجميع المبالغ المستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية، بحيث يتم ترحيلها بداية من صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر، وأكدت فى بيان صحفي، أن جميع البنوك ملتزمة بعدم فرض أى عوائد أو عمولات تأخير على التأجيل، على أن تطبق هذه الإجراءات على جميع عملاء مشروعك، وبذلك يحق لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة مشروعك تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة 6 أشهر .