"هويتنا الواقية فى زمن العولمة".. أحدث مؤلفات وزير الأوقاف

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف عن صدور أحدث مؤلفات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعنوان "هويتنا الواقية في زمن العولمة"، وذلك عن الهيئة العامة للكتاب.

وقالت الوزارة في بيان اليوم:"في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها الحديثة المتميزة (رؤية للفكر الديني المستنير) الكتاب السابع عشر “ هويتنا الواقية في زمن العولمة" للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف".

ويبين الكتاب أن قضية الهوية والحفاظ عليها ليست أمرًا ثانويًّا أو هامشيًّا في حياة الأفراد والدول، بل هي أمر حيوي وديناميكي ، ويكفي وصمًا لشخص ما أن يقال عنه : إنه بلا هوية ، ولأمة ما أن يقال عنها : إنها أمة بلا هوية ، كما يناقش أهم روافد هذه الهوية وعوامل بنائها وتشكيلها .

ويبرز العلاقة الطردية بين الهوية والانتماء ، فتجذر الهوية يعني تجذر الانتماء ، وهشاشة الهوية تعني هشاشة الانتماء ، كما يبرز العلاقة بين الهوية وبناء الصورة الذهنية للشعوب والأمم ، من خلال مدى تمسكها بإرثها الحضاري وانتمائها الوطني واستعدادها للحفاظ عليه والعمل على تقدمه ، والتضحية في سبيله ، أو مدى تفريطها فيه وتقاعسها عن حمايته والعمل على نهضته ورقيه .

ويؤكد أن هناك من يريدون لأمتنا أن تكون مسخًا أو طمسًا بلا هوية ، بلا معالم، بلا لون أو طعم أو رائحة ، يريدون لها أن تذوب في هويات أخرى ، كي تسهل السيطرة عليها وعلى مقدراتها .

وينبه إلى ضرورة اليقظة والمقاومة لكل محاولات التذويب، والعمل الجاد على تقوية مناعتنا الحضارية في مواجهة موجات التجريف العاتية .