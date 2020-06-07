هواوى تطلق حملة الحجز المسبق لهاتفها الرائد HUAWEI P40 Pro فى السوق المصرى

هاتف HUAWEI P40 Pro يقدم إمكانيات وقدرات تصويرية خيالية للمستهلك المصرى من خلال كاميرا رباعية Leica Quad

أعلنت مجموعة هواوى لأجهزة المستهلك عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية الرائدة الجديدة من سلسلة هواتف HUAWEI P40وهو HUAWEI P40 PRO، وتفعيل حملة الحجز المُسبق فى السوق المصرى ابتداء من يوم 4 إلى يوم 11 من شهر يونيو لعام 2020 فى جميع فروع هواوى “Experience Stores” وموزعيها المعتمدين، وذلك بعروض وهدايا مميزة للمستهلكين والتى تشمل HUAWEI FreeBuds 3.

وفى هذا السياق، قال "بيك ين"، نائب رئيس هواوى مصر: "لطالما كانت سلسلة هواتف HUAWEI P تعتمد على تقديم قدرات كبيرة ومتطورة فى التصوير الفوتوغرافى بواسطة الهواتف الذكية، فإن طرح هاتف HUAWEI P40 Pro فى السوق المصرى سيقدم تجربة تصوير فائقة التطور للمستهلك، فإن الهاتف يجسد تركيزنا على تلبية تطلعات المستهلكين فى تحقيق رؤيتهم الإبداعية الخاصة بالتصوير."

وأطلقت هواوى بإطلاق هاتفها المنتظر HUAWEI P40 PRO فى مصر بعد أن شهدت طلبات هائلة من المستخدمين بضرورة توافره فى السوق المصرى، وذلك بعد النجاح العالمى الذى حققه الهاتف، وبالأخص بعد حصول الهاتف على أعلى نتيجة فى تقييم الصور ببلوغها 140 نقطة، و105 نقطة بتصوير الفيديو. بالإضافة إلى حصول الهاتف على مجموع نقاط بلغ 128 نقطة من منصة الاختبارات العالمية للأجهزة الذكية DXOMARK.

يأتى هاتف HUAWEI P40 Pro بتطور كاميرا رباعية Leica Quad مع كاميرا سينمائية بعدسة تصوير زوايا عريضة وأكثر قوة وكاميرا ToF جنبًا إلى جنب مع تكبير / تصغير SuperSensing 50x. يتيح هاتف HUAWEI P40 Pro للمستهلكين مشاهدة ما لم يسبق له مثيل مع SuperZoom Array، والذى يدعم التكبير البصرى الحقيقى يصل إلى 10x والتكبير الرقمى الذى يصل حتى 100x.

يتميز هاتف HUAWEI P40 Pro بتصميم متطورة مع ابتكارات الكاميرا الرائدة التى تتوسع بشكل جذرى فى إمكانات التصوير الفوتوغرافى والفيديو، كما يأتى بمعالج Kirin 990 5G ويدعم شبكة الجيل الخامس 5G عالية السرعة وWi-Fi 6 Plus، كما تم تضمين الهاتف فى جسم جميل وصغير الحجم ليتميز بشاشة HUAWEI Quad-Curve Overflow التى توفر انسيابية واستجابة رائعة.

ويعمل هاتف HUAWEI P40 Pro على تقريب الأهداف البعيدة من خلال تقريب بصرى يصل إلى 5x، وتقريب هجين 10x وتقريب رقمى 50x بحد أقصى لأول مرة على الإطلاق، كما تشتمل الكاميرا المقربة البصرية 50x فى هاتف HUAWEI P40 Pro على مصفوفة مرشح ألوان RYYB لتعزيز استيعاب وتحسين جودة الصور التى تم تكبيرها، ويحتوى الهاتف على مصفوفة SuperZoom 100x مع تصميم منظار جديد يعكس الضوء خمس مرات، مما يوسع مسار الضوء بنسبة 178 بالمائة لدعم التكبير البصرى الحقيقى إلى 10x، وتعمل الكاميرا ذات الرؤية الفائقة Urtla-Vision Wide وSuperZoom Array المستقرة بصريًا جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعى لتحقيق Triple OIS + AIS لتحقيق استقرار الصورة والفيديو بشكل كبير.

والجدير بالذكر، أن هاتف HUAWEI 40 Pro متوافر للحجز المسبق ابتداء من يوم 4 إلى يوم 11 يونيو لعام 2020 فى جميع فروع هواوى “Experience Stores” وموزعيها المعتمدين.



هاتف HUAWEI P40 Pro (1)