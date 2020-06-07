هالة السعيد تنشر صورًا أثناء مناقشة قانون صندوق مصر السيادى

كتب خالد إبراهيم

نشرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، على حسابها الشخصى على "إنستجرام"، صورًا من مشاركتها فى جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادى، حيث علقت الدكتورة هالة قائلة: "خلال مشاركتى اليوم بجلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي.. كانت مناقشة مثمرة للغاية مع نواب الشعب الذين أقروا التعديلات بما يسهم في تعزيز دور الصندوق فى الاقتصاد المصرى بالمرحلة المقبلة"



الدكتورة هاله السعيد



هاله السعيد من مجلس النواب

وكانت الدكتورة هالة السعيد، قد استعرضت خلال جلسة مجلس النواب، ما قدمه الصندوق خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى قيام مجلس الإدارة بالتعاون مع رئيس الصندوق بالاستعانة بمكاتب استشارية عالمية ذات خبرة محلية لرسم خطة وهيكل التنظيم الإداري للصندوق مع تكوين فريق العمل بشكل حرفي وجذب الكوادر التي تستطيع تحقيق تلك الرؤية، مؤكدة نجاح الصندوق فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، حيث شهدنا بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كل الأطر محليًا وعربيًا ودوليًا.