نيابة الشرقية تأمر بتشريح جثة صاحب سوبر ماركت وضبط المتهمين بقتله

الشرقية -فتحية الديب

أمرت نيابة فاقوس العامة، بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم، بتشريح جثة صاحب ماركت بقرية الديدامون دائرة المركز، لبيان سبب الوفاة والإداة المستخدمة في الجريمة وضبط وإحضار المتهمين بإرتكاب الواقعة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول" " عادل ع ج" 35 سنة صاحب سوبر ماركت، مقيم قرية الدايدمون، للمستشفي العام ،وتبين قيام كل من عاطلين أحدهما يدعي" سوستة" 20 سنة والثاني " وليد " 35 سنة عامل بالتعدي علي المجني عليه أثناء تواجد بمكان عمله وإصابته بسلاح أبيض أودي بحياته ولاذا الجناة بالفرار.

وتبين من أقوال شهود العيان بالقرية وجود مشادة في شهر رمضان بين المجني عليه وعم أحد المتهمين، وتم الصلح بينهما، لكن المتهم الثاني عزم علي الإنتقام من المجني عليه وتسلل إليه في ساعات متأخرة أمس وتعدي عليه بمساعدة المتهم الأول،وسادت حالة من الحزن الشديد بين شباب القرية، مطالبين سرعة ضبط المتهمين وشن حملة بالقرية لتنفيذ الأحكام

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تمكنت منذ أيام ، من السيطرة علي الأوضاع بقرية تليجا التابعة لمركز كفر صقر، وتم إخراج الأهالي من المسكن قبل إشعال النيران به وتم السيطرة علي النيران التي نشبت بمنزل أسرة المتهم بالقتل، وتم القبض علي المتهم في واقعة القتل وجاري ضبط متهم أخر مشترك معه،وتم إخطار نيابة كفر صقر بإشراف المستشار أحمد خفاجي المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

لقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب مشاجرة أمس، بين عائلتي " م " وال ع" بسبب خلافات الجيرة وأسفرت عن إصابة " صالح م ح" 31سنة من أبناء عائلة " ال ع" متأثرا بإصابته بالرأس وتوفي داخل المستشفي،بعد علم أبناء عائلة" ال ع" بوفاة أبنهم توجه عدد من أبناء العائلة إلي منزل العائلة الثانية وأشعلوا النيران في المنزل، وتوجهت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة علي النيران التي نشبت بمنزل المتهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية السيطرة علي الأوضاع بالقرية، وتم ضبط المتهم في واقعة القتل وجاري ضبط متهم أخر مشترك معه، وتم البقاء علي قوات أمنية بالقرية لحين تهدئة الأوضاع.