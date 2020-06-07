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نقيب العاملين بالإسعاف: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بين المسعفين لـ100

الأحد، 07 يونيو 2020 08:26 م
نقيب العاملين بالإسعاف: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بين المسعفين لـ100 الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أكد وائل سرحان، نقيب العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بين أطقم الإسعاف إلى 100 حالة إصابة، وحالتى وفاة.
 
وأوضح، فى تصريحات له اليوم، أنه تمن إصابة 36 حالة من أسر العاملين بالهيئة بكورونا، وأن نسبة الإصابة بين العاملين بالإسعاف من أكبر النسب للإصابة بين الفريق الطبي مقارنة بنسبة عدد العاملين بكل القطاع الطبي في مصر.
 
وطالب بتحويل كل سيارات الإسعاف للعمل بنفس بروتوكول سيارات كورونا وبنفس المستلزمات الطبية، وإلغاء الخدمات بأجر أو الخدمات غير الإسعافية أو غير الطارئة وتقوم سيارات الإسعاف بالعمل على الخدمات الطارئة.
 
وطالب سرحان بزيادة المستلزمات الطبية التي يتم توزيعها على أطقم السيارات بما يتناسب مع معدل الخدمات، وتوزيع ماسكات وجونتيات علي العاملين الإداريين المخالطين للسيارات، وحل مشكلة تكدس الأطقم بالمبيت، خاصة بالمرافق الرئيسية.
 

الصحة

الاسعاف

نقابة العاملين بالاسعاف

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