اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 01:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الأطباء تعلن وفاة استشارى نساء إثر إصابته بكورونا وارتفاع الشهداء لـ 47 طبيب

الأحد، 07 يونيو 2020 12:28 م
نقابة الأطباء تعلن وفاة استشارى نساء إثر إصابته بكورونا وارتفاع الشهداء لـ 47 طبيب الشهيد الدكتور يوحنا لطفي صادق
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسى الشهيد الدكتور يوحنا لطفى صادق، استشارى النساء والتوليد بمستشفيات القليوبية، والذى توفى فى الرعاية المركزة بمستشفى الدمرداش إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، للفقيد الرحمة ولأسرته خالص العزاء.

وأعلن الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 47 طبيب، وذلك بعد إعلان وفاة الدكتور فليب مترى استشارى الاذن والأنف والحنجرة، داعيا الله أن يغفر لهما وأن يدخلهما فسيح جناته.

وكان قد قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 46 طبيب، وذلك بعد إعلان وفاة 6 أطباء أمس السبت، هم: الدكتور سمير عثمان استشارى النساء والولادة بحلوان، والدكتور أيمن زكى استشارى النساء والولادة، والدكتور محمود خضر جراحة طب القاهرة، داعيا الله أن يغفر لهما وأن يدخلهما فسيح جناته، والدكتور هشام عبد الحميد أخصائى طب الأطفال بحلوان، والدكتور سيد رشدى مدرس جراحة الأعصاب طب الأزهر، والدكتور يوحنا لطفى استشارى نساء وتوليد بكلية طب القاهرة.

من ناحية أخرى، خاطبت النقابة العامة للأطباء، اليوم الخميس، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بخصوص إجازات رعاية الطفل للطبيبات، وأشارت النقابة إلى امتناع العديد من جهات العمل عن قبول طلبات إجازات رعاية الطفل للطبيبات، بحجة تأجيل قبولها لحين إنتهاء مشكلة مواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن ذلك يحدث على الرغم من كونها إجازة وجوبية بنص قوانين الدولة (المادة رقم 72 من قانون الطفل، والمادة رقم 53 من قانون الخدمة المدنية)، وبالتالى لا يجوز قانونا رفض أو حتى تأجيل قبول الإجازة لأنه من المعلوم قانونا أن تأجيل الاستفادة بالحق فى أكثر الأوقات احتياجا له هو بمثابة حرمان فعلی من هذا الحق خاصة أن موعد إنتهاء مواجهة فيروس كورونا لا يستطيع أحد التنبؤ به.

 


نقابة الاطباء

اصابات الاطباء بكورونا

شهداء الاطباء بكورونا

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة الأطباء تنعى طبيبين توفيا بعد إصابتهما بفيروس كورونا

السبت، 06 يونيو 2020 08:29 م

عضو بنقابة الأطباء: وفاة 3 أطباء بكورونا وارتفاع عدد الشهداء إلى 46

السبت، 06 يونيو 2020 07:43 م

عضو بنقابة الأطباء: ارتفاع عدد شهداء الأطباء بسبب كورونا إلى 43 طبيب

السبت، 06 يونيو 2020 04:22 م

عضو بنقابة الأطباء: وفاة طبيبين إثر إصابتهم بكورونا وارتفاع العدد لـ40

الجمعة، 05 يونيو 2020 10:34 ص

نقابة الأطباء تطالب الصحة بعدم الامتناع عن قبول إجازات رعاية الطفل للطبيبات

الخميس، 04 يونيو 2020 04:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4خطوات

تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4خطوات

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر

قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر

البنك الدولى يشيد بمنظومة التعليم فى مصر خلال كورونا : تقوم على الابتكار

البنك الدولى يشيد بمنظومة التعليم فى مصر خلال كورونا : تقوم على الابتكار

"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

"فيفا" يبشر الأهلي بالانتصار فى صراع النجم الساحلي والصفاقسي

"فيفا" يبشر الأهلي بالانتصار فى صراع النجم الساحلي والصفاقسي

وزارة الرياضة تطلق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء

وزارة الرياضة تطلق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء

الكنيسة تقيم اليوم قداسا استثنائيا بحضور 6 كهنة فى عيد العنصرة

الكنيسة تقيم اليوم قداسا استثنائيا بحضور 6 كهنة فى عيد العنصرة

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة