نقابة الأطباء تعلن وفاة استشارى نساء إثر إصابته بكورونا وارتفاع الشهداء لـ 47 طبيب

نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسى الشهيد الدكتور يوحنا لطفى صادق، استشارى النساء والتوليد بمستشفيات القليوبية، والذى توفى فى الرعاية المركزة بمستشفى الدمرداش إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، للفقيد الرحمة ولأسرته خالص العزاء.

وأعلن الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 47 طبيب، وذلك بعد إعلان وفاة الدكتور فليب مترى استشارى الاذن والأنف والحنجرة، داعيا الله أن يغفر لهما وأن يدخلهما فسيح جناته.

وكان قد قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 46 طبيب، وذلك بعد إعلان وفاة 6 أطباء أمس السبت، هم: الدكتور سمير عثمان استشارى النساء والولادة بحلوان، والدكتور أيمن زكى استشارى النساء والولادة، والدكتور محمود خضر جراحة طب القاهرة، داعيا الله أن يغفر لهما وأن يدخلهما فسيح جناته، والدكتور هشام عبد الحميد أخصائى طب الأطفال بحلوان، والدكتور سيد رشدى مدرس جراحة الأعصاب طب الأزهر، والدكتور يوحنا لطفى استشارى نساء وتوليد بكلية طب القاهرة.

من ناحية أخرى، خاطبت النقابة العامة للأطباء، اليوم الخميس، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بخصوص إجازات رعاية الطفل للطبيبات، وأشارت النقابة إلى امتناع العديد من جهات العمل عن قبول طلبات إجازات رعاية الطفل للطبيبات، بحجة تأجيل قبولها لحين إنتهاء مشكلة مواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن ذلك يحدث على الرغم من كونها إجازة وجوبية بنص قوانين الدولة (المادة رقم 72 من قانون الطفل، والمادة رقم 53 من قانون الخدمة المدنية)، وبالتالى لا يجوز قانونا رفض أو حتى تأجيل قبول الإجازة لأنه من المعلوم قانونا أن تأجيل الاستفادة بالحق فى أكثر الأوقات احتياجا له هو بمثابة حرمان فعلی من هذا الحق خاصة أن موعد إنتهاء مواجهة فيروس كورونا لا يستطيع أحد التنبؤ به.