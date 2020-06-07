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نقابات فرنسية تطالب الحكومة بتصنيع الكمامات بدلا من استيرادها

الأحد، 07 يونيو 2020 05:00 م
نقابات فرنسية تطالب الحكومة بتصنيع الكمامات بدلا من استيرادها كمامات
كتب : أحمد علوى

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طالبت عدد من النقابات فى فرنسا الحكومة الفرنسية الاستعانة بالمنتج الفرنسي فيما يتعلق بالكمامات المخصصة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بدلا من استيرادها من البلدان الآسيوية مثل فيتنام التي تقترح أسعارا تنافسية، بالإضافة إلى بعض المشكلات التى تتعلق بتأخير الطلبيات او بيعها لمن يدفع أسعار أكبر.

 

وتنافست الشركات الفرنسية الصغيرة على تصنيع آلاف بل ملايين الكمامات بتشجيع من السلطات الفرنسية وبإلحاح عليها في كثير من الأحيان، ومع تقلص الوباء نوعا ما وجدت هذه الشركات نفسها أمام مخزون كبير من منتوجها، حيث تشير نقابة الصناعات النسيجية إلى أن الشركات المنتجة للكمامات والمتركزة بشكل كبير في منطقة "أوفيرن رون ألب " تنتج 5 ملايين كمامة أسبوعيا وهو عدد كبير، لن تستطيع طرحه في السوق الفرنسية التي لم تعد لها نفس الاحتياجات.

ووفقاً لإذاعة مونت كارلو الدولة، فقد تعرضت السلطات الفرنسية لانتقادات كبيرة خلال مرحلة الحجر الصحي الشامل بسبب شح الكمامات الطبية، وعدم كفاية المخزون الخاص بها لحماية الطواقم الطبية قبل عامة الناس، فالقسم الأكبر من الكمامات المستخدمة في العالم من إنتاج آسيا، وتحديدا الصين التي تصنع حوالى 50% من الكمامات الجراحية في العالم بحسب منظمة الصحة العالمية.

وبسبب تفشي وباء كوفيد-19، قررت السلطات الصينية في المرحلة الأولى من انتشار فيروس كورونا الاحتفاظ بالكمامات لمواطنيها، فلم يعد يحق آنذاك للمصانع الصينية في الصين تصديرها.

 


فرنسا

الكمامات فى فرنسا

كورونا

اخبار العالم

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