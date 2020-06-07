نجل الرئيس ترامب يسخر من استمرار الإغلاق رغم السماح بالتجمعات الاحتجاجية

ريهام عبد الله

سخر دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من استمرار غلق بعض الولايات وفقا لاجراءات منع تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد، فيما تسمح بالتجمعات والاحتجاجات على خلفية مقتل جورج فلويد، على يد عناصر من الشرطة الأمريكية، قائلا :"من كان يعلم أن الديمقراطيين لديهم القدرة على إلغاء "جائحة"؟

وقال نجل ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر :"في العديد من الولايات، مايزال لا يمكنك الذهاب إلى الكنيسة، أو إرسال أطفالك إلى المدارس، ولايمكنك إعادة فتح أعمالك، أو الذهاب إلى العمل ، ولكن لا بأس من التجمع للاحتجاجات الجماعية، وممارسة أعمال الشغب والنهب؟".



نجل ترامب

وتابع:"أنا أعلم أن "الإلغاء" هو أمر خاص بهم، لكن من كان يعرف أن وسائل الإعلام والديمقراطيين ومشاهير هوليوود يمكنهم إلغاء جائحة؟".

وفى سياق آخر طالب دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكى جمهوره عبر موقع تويتر، الإدلاء عن أي معلومات عن قتلة الشرطي الأمريكي ديفيد دورن، والذى قتل قرب متجر رهونات في مدينة سانت لويس في ولاية ميزوري الأمريكية، وتم بث مقتله مباشرة على موقع "فيسبوك"، خلال الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة.

وأعاد دونالد ترامب جونيور، "فيديو" لقسم شرطة مدينة سانت لويس يحتوى على صور المتهمين بقتل النقيب ديفيد دورن، وعلق قائلاً:" إذا كان لدى أي شخص أي معلومات عن الرجال أدناه يرجى التواصل مع قسم شرطة سانت لويس، النقيب ديفيد دورن وعائلته يستحقون العدل!".