اليوم السابع
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نتنياهو يعلن فتح تحقيق فى حادث استشهاد الشاب الفلسطينى إياد الحلاق

الأحد، 07 يونيو 2020 06:48 م
نتنياهو يعلن فتح تحقيق فى حادث استشهاد الشاب الفلسطينى إياد الحلاق نتنياهو
كتب- هاشم الفخراني

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وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مقتل الشاب الفلسطيني (من ذوي الاحتياجات الخاصة)، إياد الحلاق، على يد الشرطة الإسرائيلية بـ"الحادث المأساوي"، مشيرا إلى أنه سيفتح تحقيقا بالحادثة.

وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة التي عُقدت الأحد: "ما حل بالشاب إياد الحلاق كان حادثا مأسويا. كان هذا الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ومصاب بالتوحد وتم الاشتباه به – ونعلم أنه لم يكن هناك أي مبرر لذلك – بأنه إرهابي في مكان حساس جدا".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أعلم أنه يتم الآن القيام بالفحوصات اللازمة. نشارك حزن عائلته وأعتقد بأن هذا يطال أيضا الجمهور الإسرائيلي أجمع والحكومة الإسرائيلية بأسرها. أتطلع إلى القيام بتحقيقات شاملة في هذا الموضوع".

وكان الحلاق استشهد بنيران عناصر الشرطة الإسرائيلية في 30 مايو قرب باب الأسباط أثناء توجهه إلى مدرسته الصناعية في البلدة القديمة بالقدس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).


بنيامين نتنياهو

إياد الحلاق

فلسطين

إسرائيل

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