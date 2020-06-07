نائب يبرر سبب انعقاد جلسة صلح فى قنا دون اتباع إجراءات الوقاية

قنا- وائل محمد

حرص النائب حسين فايز أبو الوفا، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز دشنا بمحافظة قنا، على التدخل لإنهاء خلاف بين أبناء العمومة علي ومحمود هوارة فاو بحري، وبحضور النائب أحمد مختار والحاج ماهر صابر والعمدة حجازي والعمدة قناوي وحضور كبار العائلات وانتهت محاولاته بعقد جلسة صلح، اليوم الأحد، حضرها أعداد غفيرة من أهالى القريتين.

وأوضح النائب حسن فايز أبو الوفا، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن إجراءات الصلح تمت بين العائلتين، وتم إنهاء جلسة الصلح وأظهرت الصور ارتداء النائب وبعض الحاضرين الكمامة أثناء جلسة الصلح، وأظهرت بعض الصور أيضًا المئات من أهالى القريتين يجلسون إلى جوار بعضهم دون أى مراعاة للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الخاصة بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال النائب البرلمانى إنه يعلم جيدًا أن هذا التجمع يُشكل خطورة على البعض، لكن فى نفس الوقت طبيعة الصعيد لاتتحمل ترك المشاحنات والخلافات بين العائلات، وقد تتحول إلى خصومة ثأرية يقع فيها قتلى وسيكون له عواقبه الوخيمة، مشيرًا إلى أنه قبل الصلح كان يوجد مناوشات وخلافات ومشاجرات بين شباب القريتين والأهالى حرصوا على تعقيم وتطهير الأماكن التى تم فيه الصلح قبل الجلوس لإنهاء الخلاف.

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