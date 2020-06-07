اليوم السابع
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نائب محافظ كفر الشيخ يتابع سبل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة

الأحد، 07 يونيو 2020 07:34 م
نائب محافظ كفر الشيخ يتابع سبل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة جانب من الاجتماع
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تابع عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد سبل تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجال التنمية الزراعية، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناجح فوزي، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور أيمن عبد اللاه، وكيل وزارة الطب البيطري، والدكتور عبد الكريم سليمان، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، وهيام محمد، مدير إدارة الائتمان بمنطقة غرب الدلتا، أيمن المغربي، مدير عام الائتمان بكفر الشيخ، المهندس عيد بسيونى، رئيس الإدارة المركزية بمنطقة وسط الدلتا للثروة السمكية، وعلي جمعة، مدير جهاز تنمية المشروعات، ومروة الهطيل، مدير مشروعك.

وناقش نائب محافظ كفر الشيخ، مشروعات تنمية المزارع الحيوانية، والداجنة، والسمكية، والتلقيح الصناعي بالمحافظة، لتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى زيادة الناتج القومى للمحافظة، بالتنسيق مع بنك الائتمان الزراعى، والطب البيطري، وجهاز تنمية المشروعات، ووزارة الزراعة، وإدارة مشروعك، موجهاً بتذليل كافة المعوقات والمشكلات، وحصر الأماكن لإقامة المشروعات.

وأكد نائب محافظ كفرالشيخ، توفير وإتاحة الدورات التدريبية من خلال المتخصصين لتقديم الخبرات للشباب وتقديم خدمة أفضل قبل الشروع في العمل، لافتًا إلى أن محافظة كفرالشيخ هي الأولى زراعياً على مستوى الجمهورية.

 


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