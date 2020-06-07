اليوم السابع
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نائب محافظ بنى سويف يزور المستشفى التخصصى لمتابعة توافر المستلزمات الوقائية

الأحد، 07 يونيو 2020 03:14 م
نائب محافظ بنى سويف يزور المستشفى التخصصى لمتابعة توافر المستلزمات الوقائية جولة نائب محافظ بنى سويف بمستشفى بنى سويف التخصصي
بنى سويف - أيمن لطفى

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تواصل لجنة متابعة خطة مجابهة فيروس كورونا ، تنفيذ برنامجها الميدانى بالمرور على المستشقيات ، والتى قام المحافظ بإعادة تشكيلها ليتولى رئاستها وتضم فى عضويتها نائب المحافظ والسكرتير العام والمساعد ووكيل وزارة الصحة ، والطب العلاجى ومديرى الإدارات الصحية ورؤساء الوحدات المحلية والجهات الرقابية والأمنية والتفتيش المالى والإدارى والمتابعة ، حيث تتولى اللجنة متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الوقائية للأطقم الطبية بالمستشفيات المخصصة للتشخيص والعزل وتقديم الخدمات الطبية لمصابى كورونا ، فضلا عن متابعة انتظام الخدمة المقدمة بها ، وتواجد الأطقم الطبية  .

وأشار بيان إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم ، قام الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ بزيارة لمستشفى بنى سويف التخصصي ، حيث تم مراجعة الأرصدة المتوافرة من المستلزمات الطبية والأدوية وحقيبة البروتوكول العلاجى المعتمد من وزارة الصحة سواء للمصابين أو الأطقم الطبية،ومتطلبات الحماية الشخصية ،وتسهيل إجراءات صرفها ،وانتظام الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين بالمستوى المطلوب،والتأكد من أن المخزون من تلك المستلزمات يكفى الاحتياجات اللازمة للمستشفيات لمدة أسبوعين"على الأقل"،والتأكد من تنفيذ إجراءات استقبال الحالات المشتبه فى إصابتها بالفيروس وفقاً للبروتوكولات الصادرة من الوزارة فى هذا الشأن

كما اطمأن نائب محافظ بنى سويف من واقع سجلات ودفاتر المستشفى، على انتظام حضور الأطقم الطبية بالشكل الكافى لتقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين،ونسب الإشغال بالمستشفى،والوقوف على مدى تطبيق تعليمات الوزارة بشأن أجازات الأطقم الطبية،موجها مسئولى المتابعة بإعداد تقرير بنتيجة زيارة اليوم لعرضه على المحافظ، متضمنا ملاحظات اللجنة فى هذا الشأن والسلبيات التى رصدتها اللجنة ، واقتراح الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة

كما أكد الدكتور عاصم سلامة،على أن اللجنة قد أعدت برنامجاً ميدانياً لمتابعة كافة المستشفيات المخصصة لتشخيص وعزل وتقديم الخدمات الطبية لمصابى فيروس كورونا والمخالطين للفيروس، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم ،الذى قرر أن يتولى بنفسه رئاسة اللجنة ،حيث يتابع على مدار الساعة كل الجهود المبذولة فى هذا الشأن،مؤكدا على أن المتابعة تتم بشكل متكامل من خلال اللجنة التى تضم كافة الجهات والأطراف ذات الصلة والمعاونة،بجانب المتابعة اللحظية من خلال غرف العمليات،وأجهزة المتابعة المعنية بالمحافظة ومديرية الصحة ،وذلك لضمان الاستعداد التام والمستمر لكافة المستجدات.

2020-06-07
جولة نائب محافظ بنى سويف بمستشفى بنى سويف التخصصي

 

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جولة نائب محافظ بنى سويف بمستشفى بنى سويف التخصصي

 

A73A0709
جولة نائب محافظ بنى سويف بمستشفى بنى سويف التخصصي

 

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جولة نائب محافظ بنى سويف بمستشفى بنى سويف التخصصي

 

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جولة نائب محافظ بنى سويف بمستشفى بنى سويف التخصصي

 

 


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